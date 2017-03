Cần sớm khởi tố vụ án 02 công nhân tử vong khi thi công Dự án Sunshine Garden

Ngày 23/3/2017, tại Dự án Sunshine Garden (Hà Nội) của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến 2 công nhân đã bị rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Phân tích về vụ việc trên, ngày 27/3/2017, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích:

Theo quy định tại Điều 227, Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người – Bộ luật Hình sự 2009 thì:

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tuy nhiên, việc có khởi tố hay không sẽ do Cơ quan Công an tiến hành điều tra xem đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm chưa (như có vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến cái chết của 02 công nhân).

Mặc dù chủ đầu tư đã có bồi thường, lo chi phí mai táng nhưng việc có khởi tố hay không không phụ thuộc vào đơn bãi nại của gia đình nạn nhân.

Mặc dù, đã bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, trên công trường của dự án này, mọi hoạt động vẫn diễn ra rầm rộ.

Tối 25/3, trao đổi với báo chí về thông tin 2 công nhân tử vong tại Dự án Sunshine Garden, bà Đỗ Phương Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xác nhận:

Trường hợp 2 người tử vong xác định nguyên nhân ban đầu là do tai nạn lao động. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và làm việc với phía gia đình nạn nhân. Sở Lao động Thương Binh và Xã hội cũng xuống kiểm tra, làm tất cả các quy trình rồi.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2016, liên quan đến Dự án Sunshine Garden của chủ đầu tư Công ty cổ phần Sao Ánh Dương, báo chí từng phản ánh về việc khách hàng mua căn hộ tại dự án này bức xúc phản ánh đến báo chí vì đã đặt tiền mới vỡ lẽ, dự án chưa có đường đi nhưng chủ đầu tư vẫn mở bán.

Được biết, dự án Sunshine Garden nằm ở khu vực giáp ranh giữa 2 quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng nên cũng khiến chính quyền địa phương “đau đầu” để giải quyết nhiều vấn đề khúc mắc. Cụ thể người mua nhà đặt nhiều nghi ngại về việc mua nhà nhưng không có đường vào tại dự án này.

Đề nghị Cơ quan điều tra sớm vào cuộc khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo an toàn lao động khi thi công dự án.