Cần sớm làm rõ việc Công ty Tiên Lâm bị tố khai thác than "lậu" dưới núi Yên Tử

(GDVN) - Bức xúc trước việc Công ty Tiên Lâm khai thác than trái phép, một cựu chiến binh sống tại Uông Bí, Quảng Ninh đã làm đơn tố cáo đến các cấp chính quyền.

Vừa qua, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn tố cáo của người dân sống tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tố việc Công ty TNHH Tiên Lâm (Công ty Tiên Lâm) ngang nhiên khai thác than trái phép nhưng không hề bị cơ quan chức năng xử lý.

Cụ thể trong đơn tố cáo, ông Đặng Xuân T. trình bày: "Chúng tôi phát hiện việc Công ty Tiên Lâm ăn cắp than, khai thác lộ thiên tại vỉa 4, Khu cánh gà giáp mỏ Vàng Danh, mỏ than Nam Mẫu, mỏ Đồng Vông. Than được vận chuyển từ đường Yên Tử, xã Thượng Yên Công ra bãi chứa tại cảng Điền Công thuộc phường Điền Công, TP Uông Bí.

Khai thác hầm lò tại phía Tây Bắc chùa Yên Tử thuộc khu di tích, gọi là KC giáp Công ty 91 thuộc quân khu Đông Bắc, theo thông tin, hầm lò dưới lòng chùa Yên Tử dài khoảng 10km nhưng thực tế số lượng than ra rất lớn, vận chuyển đi qua UBND xã Thượng Yên Công, ngã tư chùa Lân Yên Tử.

Số tiền mà Công ty Tiên Lâm bán than đều không nộp thuế giá trị gia tăng, phí môi trường cho Nhà nước, đường sá bị phá hỏng, không sửa, xe không đăng ký, đăng kiểm nhưng vẫn hoạt động bình thường…

Việc khai thác, vân chuyển ra cảng không ai được phép kiểm tra, kể cả bảo vệ của Công ty kho vận Đá Bạc thuộc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam.

Để có thông tin khách quan về việc này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND TP. Uông Bí (Quảng Ninh).

Ông Trung xác nhận, UBND Thành phố có nhận được đơn tố cáo chính danh của ông T., một cựu chiến binh sống trên địa bàn.

Trong cuộc trao đổi, ông Trung cho hay: “Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND thành phố Uông Bí đã giao cho bên Công an điều tra, làm rõ nội dung trong đơn mà người dân gửi đến và vừa rồi thì phía Công an cũng đã có kết luận về việc này là không có thật”.

Khi phóng viên đề nghị được tiếp cận với bản kết luận của Công an Thành phố

Uông Bí thì ông Trung từ chối khéo và lý giải: “Kết luận của Công an là thuộc loại tài liệu điều tra, vì thế mà không được phép cung cấp ra ngoài”.

Như vậy, sự việc một cựu chiến binh tố cáo Công ty Tiên Lâm ngang nhiên hoạt động, khai thác than “lậu” đã diễn ra từ nhiều năm nay mà không bị xử lý.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh lại không có biện pháp quyết liệt để kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm và thông tin cho nhân dân được biết đang gây ra nhiều hoài nghi trong nhân dân dân địa phương.

Người dân cho rằng, phải chăng Công ty Tiên Lâm có mối quan hệ "rất lớn" với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nên đã "một tay che cả bầu trời"? Vì sao đơn thư tố cáo "chính danh" đã diễn ra trong thời gian dài nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm rõ được sự việc?

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ nội dung đơn tố cáo: Nếu công dân tố cáo sai sự thật phải trả lại ngay sự công bằng, uy tín cho doanh nghiệp; còn nếu công dân tố có cơ sở thì phải xử lý nghiêm Công ty Tiên Lâm, kể cả việc lãnh đạo Công ty này có mối quan hệ "rất lớn" với ai đó, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của người dân.