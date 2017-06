Cảnh sát giao thông Quang Bình ra quốc lộ chặn xe là trái thẩm quyền

Không những giữ 8 chiếc xe 7 ngày không tìm ra lỗi vi phạm, Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang còn có dấu hiệu vượt thẩm quyền khi ra Quốc lộ 279 để xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm phân tích:

"Ngày 04/1/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư số 01/2016 thay thế Thông tư số 65/2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Đoạn 2, Điểm b, Khoản 2, Điều 17 của Thông tư quy định: căn cứ tình hình thực tế, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, Phòng cảnh sát giao thông tham mưu Giám đốc Công an cấp tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng của Phòng cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với cảnh sát giao thông Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Khoản 3, Điều 17 quy định: Công an cấp huyện phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Do vậy, theo quy định, nếu Phòng cảnh sát giao thông không đủ lực lượng thực hiện việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thì phải báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh để có kế hoạch phối hợp với cảnh sát giao thông Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện.

Như vậy, việc Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình ra Quốc lộ 279 để chặn 8 chiếc xe là vượt thẩm quyền, trái với Thông tư số 01/2016 của Bộ Công an nên cần phải bị xử lý nghiêm".

Trên website của Công an tỉnh Hà Giang cũng xác nhận việc Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình đã tiến hành xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ: "Tám chiếc xe của Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Pháp chở quặng từ Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đến nhập kho tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, khi qua địa phận huyện Quang Bình (Hà Giang) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Quang Bình tạm giữ vì lý do trở quá tải trọng cho phép khi qua cầu".

Trước đó, như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, câu chuyện, hành vi gây bức xúc của Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, vào ngày 07/6/2017, khi 8 chiếc xe tải chở hàng lưu thông trên Quốc lộ 279 khi qua địa bàn huyện Quang Bình (Hà Giang) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng lại để kiểm tra giấy tờ.

Sau khi tài xế xuất trình giấy tờ đầy đủ, tổ công tác này tiếp tục kiểm tra hàng hóa và yêu cầu các tài xế phải cung cấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa nhưng do tài xế để quên hợp đồng vận chuyển hàng hóa, tổ công tác đã tạm giữ 8 chiếc xe chở quặng trên.

8 chiếc xe tải bị lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình giữ 7 ngày nhưng không tìm ra được lỗi vi phạm.

Sáng ngày 08/06, các tài xế bổ sung hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho Đội Công an kinh tế huyện Quang Bình kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Công an kinh tế huyện đã trả lại các giấy tờ liên quan và đồng ý cho các lái xe tiếp tục lưu thông.

Không tìm ra lỗi để phạt, Đội Cảnh sát giao thông lại lấy lý do xe quá khổ, quá tải. Rồi họ tiến hành cân trọng tải và đo chiều cao xe nhưng các xe trên vẫn tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đáng lẽ Cảnh sát giao thông phải dừng ngay việc cản trở các phương tiện lưu thông trên đường nhưng không hiểu vì lý do gì, lực này tiếp tục “hành” các lái xe.

Để tiếp tục “kiếm cớ” giữ các xe, lực lượng Cảnh sát giao thông lại đưa ra lý do 8 chiếc xe tải đi qua cầu yếu (cách địa điểm kiểm tra 17 kilomet). Trước sự việc trên, các tài xế vô cùng bất bình, bức xúc vì tại thời điểm đoàn xe lưu thông qua cầu không có biển thông báo về tải trọng nên họ vẫn di chuyển qua cầu.

Điều ngạc nhiên là chỉ sau 1 ngày tạm giữ các xe, không hiểu lực lượng nào đã cho người ra cắm biển thông báo "cầu yếu" dưới 10 tấn để lấy cớ “xử ép” 8 xe tải trên.

Các lái xe tất nhiên họ sẽ không đồng ý với lý do này, bởi người tham gia giao thông chỉ tuân thủ các quy định pháp luật và biển báo của cơ quan chức năng. Không cắm biển cầu yếu nhưng vẫn xử phạt là điều không thể chấp nhận được.

Đội cảnh sát giao thông huyện Quang Bình ra quân tuần tra kiểm tra tình hình vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Ảnh Quangbinh.hagiang.gov.vn

Ông Đoàn Trọng Kế, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình nói với lái xe: “Chủ tịch tỉnh nói là Sở Giao thông đã có công báo từ 2015. Ông cứ làm đơn kiến nghị lên Sở Giao thông, đề nghị làm rõ tại sao hôm đó không có biển báo. Khi có văn bản từ Sở Giao thông sang thì tôi mới cho xe đi được. Nếu không có văn bản có nghĩa là không thể đi được…”.

Không chỉ đổ trách nhiệm cho Sở Giao thông, Cảnh sát giao thông Quang Bình có lời lẽ xúc phạm các lái xe: “Tao đang cứu mày, mày ngu lắm! Ông đi qua địa bàn tôi là lúc đó có biển, ông biết chưa? Chỉ mấy ngày nay là nó sửa đổi biển thôi. Ông ngu thế! Ông không hiểu gì cả! Không may là rơi vào số phận của ông, để làm rõ việc này ông “ốm” luôn, chuẩn bị ăn 180 triệu đến nơi rồi. Tôi cũng đã báo cáo Chủ tịch huyện và Chủ tịch tỉnh, hai ông ấy đều đồng ý để tôi phạt ông, nhưng tôi đang cứu các ông, ông hiểu chưa?. Tôi làm báo cáo cho Chủ tịch tỉnh rồi, ông ấy yêu cầu xử phạt, nếu không chấp hành thì bị giữ xe”.

Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông còn đe dọa đưa vụ việc sang bên Cơ quan điều tra để họ xử lý các lái xe. “Ông cứ như thế này thì chúng tôi sẽ cho đình chỉ vụ việc và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh để cho cơ quan điều tra người ta vào cuộc. Công an mình không bao giờ làm sai, và cơ quan điều tra sẽ phải mở cuộc điều tra làm rõ việc này… Sếp mà “phật ý” để cho Cơ quan điều tra người ta xuống làm từ A đến Z thì các ông đi đâu?”, ông Đoàn Trọng Kế hùng hồn cho biết.

Đến ngày 13/6/2017, theo thông tin từ các lái xe, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình (Hà Giang) buộc phải giao trả 8 chiếc xe tải. Lý do, sau 7 ngày giam giữ, Cảnh sát giao thông không tìm ra bất cứ lỗi gì để xử phạt và giữ 8 chiếc xe tải của tài xế. Đồng thời, do giữ xe trái pháp luật, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình đã bồi thường cho các lái xe tổng số tiền là 80 triệu đồng.