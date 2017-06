Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình nâng khống mức phạt nhằm dọa lái xe?

Dư luận trong thời gian qua vẫn chưa hết bức xúc về cách hành xử của Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang khi tạm giữ 8 chiếc xe tải 7 ngày nhưng không tìm ra lý do xử phạt. Trong thời gian tạm giữ, cảnh sát giao thông huyện Quang Bình còn “hù dọa” sẽ xử phạt lái xe lên đến 180 triệu.

Vấn đề này, dưới góc nhìn của luật sự cho rằng đây là một mức xử phạt vô căn cứ và đưa ra nhằm “ hù dọa” các tài xế nhanh chóng nộp phạt. Bên cạnh đó Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình còn vi phạm nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính mà luật đã định.

Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng văn phòng Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết:

"Trên thực tế tình trạng xử lý vi phạm giao thông đã có nhiều trường hợp Công an lợi dụng người đi đường không nắm rõ luật nên đã “hét giá” mức phạt gấp 3 - 4 lần nhằm “dọa” cho người vi phạm sợ, vì dấu hiệu động cơ không trong sáng, trong khi mức phạt thực tế thì nhỏ hơn nhiều và trong trường hợp này cũng vậy".

Cũng theo Luật sư Tú, tại Điều 33 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về mức phạt đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường.

Theo đó, giả sử hành vi xử phạt của Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình (Hà Giang) đối với các xe tải bị tạm giữ vì lý do tải trọng vượt quá 30% so với tải trọng được phép đi qua cầu là đúng thì mức xử phạt chỉ là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 33 Nghị định 46/2016/NĐ-CP: “Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 20% đến 50%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng”.

Luật sư Tú khẳng định, Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình đã đưa ra mức xử phạt rất vô lý: 15.000.000 đồng/tài xế, 60.000.000 đồng đối với chủ hàng, … đây rõ ràng là mức phạt không có căn cứ pháp luật, được đưa ra chỉ nhằm để “hù dọa” các lái xe và chủ hàng.

Điều này thể hiện phong thái làm việc “tiêu cực” sách nhiễu người dân.

Ngoài ra, đối với hành vi xử phạt của Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình đối với 8 xe tải, tạm giữ nhiều ngày các phương tiện chở quặng lưu thông qua cầu khi chưa có biển báo đã vi phạm nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012: “Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, đi ngược lại nguyên tắc xử lý trên, Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình đã cố tình tạm giữ phương tiện để tìm bằng được ra lỗi của lái xe và chủ phương tiện.

Về biển báo giao thông là nhóm các biển báo được Bộ Giao thông Vận tải dựng ven đường trên các tuyến đường giao thông với mục đích cung cấp thông tin giao thông cho người tham gia giao thông được an toàn.

Khi biển báo bị mất đi thì chức năng thông tin cũng bị mất. Các lái xe lưu thông qua đường không thể nắm rõ được thông tin giao thông, nhất là đối với những lái xe lần đầu lưu thông trên tuyến đường này nên việc cố tình xử phạt là không khách quan, vi phạm nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.

Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình phải là đơn vị có trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở các phương tiện tham gia lưu thông về biển báo trên để giữ an toàn giao thông chung.

Luật sư Trương Anh Tú nêu quan điểm, hành vi tạm giữ xe nhiều ngày của đội cảnh sát giao thông huyện Quang Bình là hành vi “bới lông tìm vết”, gây phiền hà sách nhiễu cần phải được chấm dứt và xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, nếu việc tạm giữ xe gây ảnh hưởng đến hoạt động làm ăn, buôn bán bình thường của người dân, gây ra những thiệt hại về kinh tế thì còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Dưới góc nhìn của Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thì cho rằng, việc Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình ra Quốc lộ 279 để chặn 8 chiếc xe tải là vượt thẩm quyền, trái với Thông tư số 01/2016 của Bộ Công an.

Bởi, ngày 04/1/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư số 01/2016 thay thế Thông tư số 65/2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Đoạn 2, Điểm b, Khoản 2, Điều 17 của Thông tư quy định: căn cứ tình hình thực tế, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, Phòng cảnh sát giao thông tham mưu Giám đốc Công an cấp tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng của Phòng cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với cảnh sát giao thông Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Khoản 3, Điều 17 quy định: Công an cấp huyện phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Do vậy, theo quy định, nếu Phòng cảnh sát giao thông không đủ lực lượng thực hiện việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thì phải báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh để có kế hoạch phối hợp với cảnh sát giao thông Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện.

Như trước đó Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, dư luận cũng tỏ ra rất bất bình với việc lực lượng cảnh sát giao thông huyện Quang Bình tạm giữ 8 chiếc xe tải chở quặng vô căn cứ.

Cụ thể, ngày 07/6/2017, 8 chiếc xe tải chở quặng lưu thông trên quốc lộ 279 khi qua địa bàn huyện Quang Bình (Hà Giang) thì liền bị một tổ công tác Cảnh sát giao thông gồm 3 người đã dừng lại để kiểm tra giấy tờ.

Sau khi tài xế xuất trình giấy tờ đầy đủ, tổ công tác này tiếp tục kiểm tra hàng hóa, vì lý do thiếu giấy tờ vận chuyển hàng hóa, tổ công tác đã tạm giữ 8 chiếc xe chở quặng.

Sáng ngày 08/06 khi tài xế bổ sung hợp đồng vận chuyển hàng hóa, không tìm ra lỗi để phạt, Đội Cảnh sát giao thông lại lấy lý do xe quá khổ, quá tải và họ tiến hành cân trọng tải và đo chiều cao xe nhưng các xe trên vẫn tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Không tìm ra lỗi phạt, Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình lại tiếp tục tìm ra lý do 8 chiếc xe tải chở quặng đi qua cầu yếu (cách địa điểm kiểm tra 17 kilomet) nên bị tạm giữ để xử lý.

Trước sự việc trên, các tài xế vô cùng bất bình, vì tại thời điểm đoàn xe lưu thông qua cầu không có biển thông báo về tải trọng. Điều ngạc nhiên là chỉ sau 1 ngày tạm giữ các xe, huyện Quang Bình đã cho người ra cắm biển thông báo "cầu yếu" để lấy cớ “xử ép” 8 xe tải trên.

Để ép lái xe và nhằm đổ lỗi cho đơn vị khác, Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình đã khuyên các tài xế nên làm đơn tố Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang nhằm mục đích đổ lỗi cho Sở, đồng thời để chứng tỏ rằng việc làm bất hợp lý của mình là đúng.

Ông Đoàn Trọng Kế, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình nói với lái xe: “Chủ tịch tỉnh nói là Sở Giao thông đã có công báo từ 2015. Ông cứ làm đơn kiến nghị lên Sở Giao thông, đề nghị làm rõ tại sao hôm đó không có biển báo. Khi có văn bản từ Sở Giao thông sang thì tôi mới cho xe đi được. Nếu không có văn bản có nghĩa là không thể đi được…”.

Không chỉ đổ trách nhiệm cho Sở Giao thông, Cảnh sát giao thông Quang Bình có lời lẽ xúc phạm các lái xe: “Tao đang cứu mày, mày ngu lắm! Ông đi qua địa bàn tôi là lúc đó có biển, ông biết chưa? Chỉ mấy ngày nay là nó sửa đổi biển thôi. Ông ngu thế! Ông không hiểu gì cả! Không may là rơi vào số phận của ông, để làm rõ việc này ông “ốm” luôn, chuẩn bị ăn 180 triệu đến nơi rồi. Tôi cũng đã báo cáo Chủ tịch huyện và Chủ tịch tỉnh, hai ông ấy đều đồng ý để tôi phạt ông, nhưng tôi đang cứu các ông, ông hiểu chưa?. Tôi làm báo cáo cho Chủ tịch tỉnh rồi, ông ấy yêu cầu xử phạt, nếu không chấp hành thì bị giữ xe”.

Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông còn đe dọa đưa vụ việc sang bên Cơ quan điều tra để họ xử lý các lái xe. “Ông cứ như thế này thì chúng tôi sẽ cho đình chỉ vụ việc và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh để cho cơ quan điều tra người ta vào cuộc.

Công an mình không bao giờ làm sai, và cơ quan điều tra sẽ phải mở cuộc điều tra làm rõ việc này… Sếp mà “phật ý” để cho Cơ quan điều tra người ta xuống làm từ A đến Z thì các ông đi đâu?”, ông Đoàn Trọng Kế hùng hồn cho biết.

Đến ngày 13/6/2017, theo thông tin từ các lái xe, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình (Hà Giang) buộc phải giao trả 8 chiếc xe tải. Lý do, sau 7 ngày giam giữ, Cảnh sát giao thông không tìm ra bất cứ lỗi gì để xử phạt và giữ 8 chiếc xe tải của tài xế. Đồng thời, do giữ xe trái pháp luật, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình đã bồi thường cho các lái xe tổng số tiền là 80 triệu đồng.

Trước sự bất bình của dư luận, thông tin trên báo chí, mới đây ông Đoàn Trọng Kế, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Quang Bình cũng cho biết, không xử phạt các xe đi qua cầu yếu. Chứng tỏ việc “sách nhiễu” gây phiền hà cho doanh nghiệp là có căn cứ, điều này cần được xử lý nghiêm minh.