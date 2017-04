Chủ đầu tư An Phúc Viên nói người dân thiếu hiểu biết và bị tổ chức kích động

(GDVN) - Lý giải nguyên nhân, chủ đầu tư An Phúc Viên cho rằng người dân thiếu hiểu biết và bị tổ chức, thế lực đứng sau xúi giục, kích động...

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh về “siêu” dự án nghĩa trang An Phúc Viên có diện tích hơn 100ha sắp hình thành trên đỉnh núi Niêng đang khiến các hộ dân hai xã Cương Sơn và Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tỏ ra bức xúc, mất ăn, mất ngủ vì chính quyền và doanh nghiệp không thông báo, phổ biến, lấy ý kiến của người dân trước khi triển khai dự án.

Chủ đầu tư và một số lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhiều lần khẳng định, dự án siêu nghĩa trang An Phúc Viên đang hoàn tất các thủ tục để triển khai và chỉ có người dân không có đất trong dự án mới phản đối.

Tuy nhiên, thực tế, tìm hiểu của phóng viên cho thấy, người dân có đất thuộc quy hoạch bởi dự án vẫn phản đối quyết liệt, họ không muốn có một siêu nghĩa trang “mọc” trên đỉnh núi để sau này ảnh hưởng đến cuộc sống, kế sinh nhai, môi trường quanh họ.

Dư luận nói chung và người dân địa phương cho rằng dự án siêu nghĩa trang An Phúc Viên chẳng khác nào là một dự án “chui”, có dấu hiệu của việc “lợi ích nhóm” giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh?

Ngày 24/4/2017, một lãnh đạo của Công ty cổ phần đầu tư An Phúc Viên đã đến tòa soạn Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cung cấp thêm thông tin về dự án.

Theo “trải lòng” của vị đại diện chủ đầu tư thì người dân phản đối dự án nhưng lại không đưa ra được chứng cứ và lập luận có tính khoa học và pháp lý, mà phản đối theo kiểu “tôi không thích thì tôi phản đối”.

Vị đại diện chủ đầu tư còn tiết lộ, có một “thế lực, tổ chức” đang đứng sau kích động người dân phản đối dự án, cả chủ đầu tư và Công an tỉnh đều có bằng chứng về tổ chức đứng sau.

“Người dân có hỏi tôi là: “Chú hỏi cháu, bây giờ gần nhà cháu đang ở, mà họ đưa nghĩa trang về thì cháu có đồng ý không?...”. Vì thế tôi nghĩ, phản đối của người dân là mang tính cá nhân và mê tín.

Người dân không nghe (chủ đầu tư) trình bày. Các cụ nói rồi, sinh lão bệnh tử, ai chẳng mất đi! Người dân cũng chất vấn lại chúng tôi là sao không mang dự án tốt đẹp về đây mà lại cứ mang dự án nghĩa trang? Ví dụ như nếu người dân mà sống gần nghĩa trang Văn Điển thì họ cũng kiến nghị chuyển nghĩa trang Văn Điển đi à?

Đến bây giờ dự án nhà đầu tư đang trong quá trình chuẩn bị để làm sao đúng quy định pháp luật nhưng mà đọc báo thấy người dân phản đối như việc An Phúc Viên đã gây ô nhiễm môi trường rồi đấy.

Người dân phản đối, họ có quyền, mình cũng xuống tìm hiểu xem nguyên nhân từ đầu thì mình thấy, người dân chưa hiểu biết về thông tin, chưa được trang bị đầy đủ về thông tin, họ nghĩ nghĩa trang thì lộn xộn…

Khi xuống địa phương chúng tôi cũng đã mời các cấp từ bí thư, trưởng thôn đến lãnh đạo tỉnh đi thăm dự án Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình) để cho mọi người thấy rằng dự án rất thân thiện với môi trường”, đại diện chủ đầu tư An Phúc Viên cho biết.

Khi phóng viên hỏi thông tin, Công ty An Phúc Viên được thành lập khi nào và dự án Lạc Hồng Viên có liên quan gì tới An Phúc Viên không thì vị đại diện chủ đầu tư không biết Công ty An Phúc Viên thành lập khi nào và cho biết:

“Anh Tuấn Anh, trước đây là Tổng giám đốc Lạc Hồng Viên, anh ấy xây dựng mô hình và điều hành dự án đấy.

Dự án đấy (Lạc Hồng Viên) được nhiều lãnh đạo cấp khen, trong đó có bác Hoàng Trung Hải đến thăm và đánh giá cao (hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội)”.

Lý do người dân phản đối dự án, theo vị đại diện chủ đầu tư: “Tôi xuống tìm hiểu thì thấy hai nguyên nhân, một số người dân không hiểu biết và hai là một số người dân thì bị kích động.

Tôi có cả bằng chứng, có một tổ chức họ đứng đằng sau kích động. Tôi biết có một tổ chức và tổ chức đó đang bị An ninh ở dưới tỉnh họ điều tra, làm rõ.

Tôi nói có tổ chức đứng sau kích động, bởi vì các cột mốc của doanh nghiệp mới chỉ cắm mốc giới nhưng đã bị người dân tổ chức đi phá hết, rút hết”.

Phóng viên hỏi về giải pháp của doanh nghiệp khi bị người dân phản đối gay gắt thì vị đại diện chủ đầu tư cho biết: “Lần đầu tiên, chúng tôi có xuống xã gặp bà con nhưng người dân đi rất ít. Cuối cùng là chúng tôi phải xuống lần thứ hai.

Người dân cứ phản ánh là ảnh hưởng môi trường, chúng tôi có mời chuyên môn xuống để giải thích. Chúng tôi có giới thiệu công nghệ của Mỹ lò hỏa táng là“không mùi, không màu, không vị” nhưng người dân bị kích động lại nói rằng: Tôi chả tin, chả có công nghệ nào như thế cả! Các anh đừng có mà nói thế”.

Trước đó, như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ngày 20/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 3310/UBND-ĐT cho phép Công ty cổ phần đầu tư An Phúc Viên thực hiện dự án đầu tư công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

Đến ngày 18/12/2016, Công ty cổ phần đầu tư An Phúc Viên có Tờ trình số 02/TTr-APV gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Sở Xây dựng Bắc Giang đề nghị xem xét, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

Theo nội dung tờ trình thì quy mô diện tích khảo sát địa hình khoảng 150 hecta, quy mô lập quy hoạch khoảng 103 hecta chủ yếu là đất nông nghiệp, đất rừng và mặt nước.

Dự án có vị trí phía Bắc giáp sông Lục Nam, phía Nam giáp thôn Kỳ Sơn, phía Đông giáp xóm mới Ninh Hải, xã Nghĩa Phương và phía Tây giáp thôn Lợi, xã Cương Sơn.

Dự án được chia thành các khu chức năng như khu địa táng (cát táng, an táng 1 lần); khu lưu tro, khu tâm linh, công trình hỏa táng.

Ngoài ra, dự án còn có các dịch vụ như khu siêu thị tâm linh, cà phê, nhà hàng cơm chay.... Dự kiến quy mô an táng số lượng mộ phần của công viên nghĩa trang khoảng 60 ha.

Trên cơ sở đó, sau khi thẩm định quy hoạch chi tiết hồ sơ dự án, ngày 29/12/2016, ông Phạm Giang, Giám đốc sở Xây dựng Bắc Giang có Báo cáo số 356/BC-SXD trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

Chỉ vọn vẹn 5 ngày sau, tức ngày 03/1/2017, ông Lại Thanh Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ký Quyết định số 02/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên tỷ lệ 1/500.

Dự án công viên nghĩa trang đang gặp phải sự phản đối gay gắt của người dân, đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Giang sớm có chỉ đạo dừng ngay việc khảo sát, lập quy hoạch dự án để tham vấn, đối thoại với người dân và phải nhận được sự chấp thuận của Trung ương.