Chủ tịch Hà Nội chỉ rõ thế lực bảo kê bãi xe, bùa hộ mệnh là "giấy phép tạm"?

(GDVN) - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, có 180 quán bia vỉa hè thì có khoảng 150 quán có Công an đứng sau, không ít Chủ tịch, Bí thư có bãi xe trái phép.

Chủ tịch Chung bắt bệnh "nuốt" vỉa hè: có cán bộ bảo kê!

Ngày 04/3/2017, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có bài phát biểu "dậy sóng" khi thẳng thắn nêu rõ hiện tượng công an, Chủ tịch, Bí thư các quận có đứng sau quán bia vỉa hè, các bãi giữ xe, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung đã có những chỉ đạo mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường cho người tham gia giao thông.

"Tôi xin báo cáo với các đồng chí, xin lỗi anh Khương có lẽ về các anh không điều tra, chứ tôi làm Giám đốc (Giám đốc Công an TP.Hà Nội - PV), tôi thống kê hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có ông công an đứng sau. Cho nên tất cả các ông công an mà bỏ, mà thôi, quán triệt về là tôi nói trật tự hết.

Hoặc là có ông liên quan đến ở phường. Nay là tôi nói thế có đồng chí bí thư, có các đồng chí chủ tịch ở đây có dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe ở phường (không) có người nhà, có bãi đỗ xe của các ông bí thư, chủ tịch không?

Có đấy các đồng chí ạ, tôi xin nói với các đồng chí là có cả! Thế bây giờ các đồng chí phải là người quán triệt, phải là người về giáo dục, bảo người nhà (mình) thôi, chấm dứt là nó đã đỡ đi rồi.

Tôi xin nói rõ, hôm nay tôi phải nêu rõ với các đồng chí là thực tế. Còn nếu lần này không làm, tôi sẽ có trách nhiệm chỉ đích danh từng chỗ một: Chỗ nào của đồng chí bí thư quận nào, chỗ nào đồng chí chủ tịch quận nào, chỗ nào đồng chí trưởng phường, chỗ nào đồng chí sở nào, kể cả lãnh đạo sở, người nhà cũng có.

Hôm nay tôi nói có các đồng chí ở đây, có anh Thành Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm ở đây không? Các điểm, bãi đỗ xe xung quanh Bến xe Mỹ Đình có những ai? Người nhà nhà ai ở đấy? Quê ở đâu? Các đồng chí cứ lôi lên xem có phải quê Bắc Ninh không? Thế thì ai là người quê ở Bắc Ninh thì các đồng chí cứ tra ngược ra. Tôi không tiện nói ở đây nhưng xin nói như vậy. Cho nên các đồng chí cần nắm rõ công tác điều tra cơ bản, nắm rõ rồi thì mới có phương pháp đúng được.

Tôi đề nghị các đồng chí lần này làm phải cương quyết, phải bền vững. Hà Nội tôi xin nói là không ồn ào, các đồng chí cứ ồn ào, cứ ra quân nghe có vẻ, xuống không khéo lại làm ùn tắc thêm đường", ông Nguyễn Đức Chung dũng cảm chỉ rõ.

Chủ tịch Chung cương quyết cho rằng:

"Năm nay là năm kỷ cương hành chính, nếu các đồng chí không tổ chức triển khai một cách nghiêm túc, nếu không có hiệu quả, không kiên trì để tái chiếm... thì các đoàn kiểm tra về mặt công vụ của Thành phố mà kiểm tra đến lần thứ ba là phải xem xét vấn đề trách nhiệm...

Và tôi xin nói thẳng thắn là lần này Thành phố cũng sẽ phải xem xét “nhấc” một vài đồng chí đi!

Hôm nay tôi cũng xin nói về công an thì đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cũng có Chỉ thị 120 rất rõ rồi. Trưởng Công an phường tham gia cấp ủy, chúng tôi với góc độ ngành dọc hoàn toàn có thể cách chức về mặt Đảng để phải chuyển, chứ không phải chờ ý kiến anh Khương. Lần này Thành phố sẽ làm rất nghiêm túc".

Đến những lá "bùa hộ mệnh"

Từ lời phát biểu "nhìn thẳng vào sự thật" và "đanh thép" của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, phóng viên tiếp tục điều tra những bãi giữ xe "cướp vỉa hè" của người đi bộ vì sao lại tồn tại ở Hà Nội? Ai đang đứng ra hợp thức hóa, bảo kê cho những bãi xe này?

Theo phản ánh của người dân, hiện tại khu vực vỉa hè ngay Trường tiểu học Thái Thịnh, đường Yên Lãng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đang bị Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Thịnh sử dụng làm bãi trông xe.

Điều nay, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển qua đây, dẫn đến việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 09/01/2017, UBND quận Đống Đa đã cấp giấy phép sử dụng tạm thời hè, đường phố số 03/GPTT-HP (gia hạn lần 2) cho Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Thịnh do ông Trịnh Hữu Tuấn ký.

Trong giấy phép ghi rõ: Được tiếp tục sử dụng tạm thời một phần phè phố Trường tiểu học Thái Thịnh.

Diện tích sử dụng tạm thời là 120,0m2. Kích thước cụ thể: dài 30,0m; rộng 4,0m với mục đích để xe đạp, xe máy của cán bộ, nhân viên công ty và khách đến giao dịch (không thu phí).

Không đỗ xe vào giờ cao điểm từ 6h30’ đến 8h30’ và 16h30’ đến 18h30’. Thời gian sử dụng là 06 tháng, từ 18/01/2017 đến 18/07/2017.

Đơn vị, cá nhân được cấp Giấy phép sử dụng tạm thời hè, đường phố phải thực hiện các điều kiện sau:

Sử dụng đúng vị trí, đúng kích thước và đúng địa chỉ cho phép đã ghi trong Giấy phép sử dụng tạm thời hè, đường phố; Kẻ vạch sơn giới hạn sử dụng, tuyệt đối không được cắm cọc, căng dây, các quy định tại 15/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Thành phố.

Trang bị đầy đủ phương tiện phòng chống cháy, nổ và các quy định của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thành phố.

Có biển báo công khai, ghi rõ: Tên cơ quan cấp phép, tổ chức cá nhân được cấp phép, diện tích được cấp phép, mức thu phí quy định tại Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND và thực hiện các quy định tại Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của Thành phố.

Đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và quy tắc vệ sinh của Thành phố…

Mặc dù, trong giấy phép ghi rất rõ các điều kiện mà doanh nghiệp phải thực hiện nhưng theo quan sát của phóng viên tại các ngày 01, 02/03/2017 thì tình trạng người dân phản ánh là hoàn toàn đúng sự thật.

Quan sát tại đây, chúng tôi ghi nhận tình trạng trông xe của Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh diễn ra cả trong khung giờ cao điểm.

Có mặt tại Trường tiểu học Thái Thịnh lúc 16h30’, đây cũng là lúc tan trường của học sinh nên phương tiện lưu thông qua đây rất đông nhưng việc trông xe vẫn được doanh nghiệp này thực hiện.

Qua quan sát, phóng viên còn nhận thấy, tại đây mỗi ngày có hàng trăm lượt xe máy, chủ yếu là của những người đến khám bệnh được trông giữ tại đây nhưng lại không được trang bị bất kỳ một phương tiện nào liên quan đến phòng chống cháy, nổ.

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất là mặc dù có hàng trăm lượt xe được trông giữ tại đây và giấy phép tạm cũng đã ghi rất rõ các điều kiện, trong đó có việc trang bị đầy đủ phương tiện phòng chống cháy, nổ và các quy định của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thành phố.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao doanh nghiệp này không những không thực hiện mà còn ngang nhiên buôn bán thịt xiên nướng ngay tại bãi trông xe. Điều này rất dễ gây cháy, nổ các phương tiện, làm mất mỹ quan đô thị và làm mất an toàn cho các cháu học sinh cũng như người tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Thịnh cho biết: “Bãi trông xe này đã tồn tại từ nhiều năm nay, nhưng tôi không thấy ảnh hưởng mấy đến việc tham gia giao thông của phụ huynh và người đi đường vì khu vực này có vỉa hè cũng rộng nhưng chỉ có điều việc trông xe tại đây thì đúng là nhìn cũng không được mỹ quan cho lắm”.

Trước sự việc trên, dư luận không khỏi hoài nghi, đặt câu hỏi về việc liệu có khi nào UBND quận Đống Đa đã quá “ưu ái” cho Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Thịnh “quây” trường học để sử dụng làm bãi trông xe hay không?

Vì sao vỉa hè của người đi bộ mà UBND quận Đống Đa lại ngang nhiên cấp giấy phép cho doanh nghiệp sử dụng trông giữ xe? Đáng lẽ ra Công ty CP Bệnh viện Thái Thịnh phải chi tiền, nộp thuế cho việc thiết lập bãi giữ xe nhưng nhờ có "giấy phép tạm" như trên mà Công ty này vừa được chỗ để xe, vừa không phải nộp bất cứ đồng thuế nào từ bãi xe.

Liệu có tiêu cực trong việc cấp giấy phép tạm cho Công ty CP Bệnh viện Thái Thịnh?

Tại sao trong quá trình triển khai trông xe, doanh nghiệp này ngang nhiên vi phạm các điều kiện mà trong giấy phép tạm đã ghi rõ nhưng lại không bị các cơ quan, ban ngành của UBND quận Đống Đa xử lý, thậm chí rút giấy phép?