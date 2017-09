Cô giáo tự tử ở Hải Phòng không được chuyển trường theo nguyện vọng

(GDVN) - Vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra thông báo yêu cầu ủy ban nhân dân huyện An Dương vận động cô giáo Th. ở lại trường công tác.

Theo văn bản số số 363/TB-UBND vừa được phát đi của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, nguyện vọng chuyển trường của cô Th. đã không được cơ quan chức năng chấp thuận.

Văn bản nêu rõ: “Văn bản nêu rõ: “Yêu cầu UBND huyện An Dương thực hiện nghiêm túc việc điều chuyển giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, vận động đối với cô Trần Thị Thoa, giáo viên trường THCS Quốc Tuấn chấp hành quy định của Nhà nước, quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật”.

Như tin Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa trong bài Hải Phòng: Cô giáo tự tử vì bị ép chuyển trường?, liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có thông báo: Cô Thoa nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc chậm, mạch huyết áp bình thường, không có dấu hiệu thần kinh khu trú.

Hiện cô Thoa đã về nhà, tình trạng sức khoẻ bình thường. Không có tài liệu nào phản ánh cô giáo Thoa bị suy thận.

Liên quan điến việc điều chuyển nơi công tác của cô Th., ông Nguyễn Văn Phức, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện An Dương cho biết, việc cô Th. được điều chuyển từ trường Trung học cơ sở An Đồng sang trường Trung học cơ sở Quốc Tuấn theo hình thức bỏ phiếu là đúng quy định.

Lý do huyện không thể bố trí cho cô Th. về trường Trung học cơ sở An Đồng theo mong muốn bởi thời điểm tháng 7/2017, Trường Trung học cơ sở An đồng đang thừa biên chế giáo viên, trong đó có chuyên môn mà cô Th. đang giảng dạy.

Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở An Đồng đã tổ chức cuộc họp vận động các giáo viên đang dạy toán sang trường khác để cô Th. có thể quay lại trường. Tuy nhiên, buổi vận động đã không thành công do các giáo viên cũng đã đưa ra hoàn cảnh gia đình và không chấp thuận tự nguyện chuyển đi trường khác.

Cũng trong thông báo số 363/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng nêu rõ việc Ủy ban nhân dân huyện An Dương và huyện Thủy Nguyên chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát các trường học trong việc thu các khoản đầu năm năm học 2017 – 2018. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu hai huyện này khẩn trương có kết luận kiểm tra và xử lý kỷ luật có hình thức đối với các cá nhân có vi phạm; chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Minh Tân, Trường tiểu học Đặng Cương trả lại tiền phụ huynh đã thu không đúng theo quy định.