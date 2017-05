Cục thuế Bắc Giang dựa vào văn bản của Bộ, Sở Thông tin để "cấm cửa" báo chí

Liên quan đến Dự án nghĩa trang An Phúc Viên đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch trên diện tích khoảng 150 héc ta đất nông, lâm nghiệp thuộc địa bàn hai xã Cương Sơn và Nghĩa Phương huyện Lục Nam do Công ty An Phúc Viên làm chủ đầu tư đang được dư luận quan tâm.

Cách đây không lâu một vị đại diện cho Công ty An Phúc Viên có đến Tòa soạn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam giãi bày về dự án đang bị người dân phản đối.

Vị đại diện của công ty cho rằng người dân phản đối là do thiếu hiểu biết, và có thế lực kích động đằng sau. Về những thông tin của Công ty An Phúc Viên (chủ đầu tư) thì vị đại diện lại không nắm rõ.

Qua tìm hiểu của phóng viên, Công ty An Phúc Viên được thành lập vào tháng 07/2016, nơi đăng ký quản lý là Cục thuế tỉnh Bắc Giang.

Như vậy là công ty trên mới thành lập chưa được 1 năm. Do đó dư luận có phần nghi ngờ rằng công ty An Phúc Viên chưa đủ năng lực trong việc triển khai, xây dựng Dự án nghĩa trang An Phúc Viên?

Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với một số ban, nghành tỉnh Bắc Giang để thông tin khách quan về năng lực trong việc thầu, triển khai thực hiện dự án của Công ty An Phúc Viên. Tuy nhiên nhiều đơn vị, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang vẫn thiếu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin để rộng đường dư luận.

Điển hình là Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, vào sáng ngày 10/05, khi phóng viên đến liên hệ làm việc, lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bắc Giang thẳng thừng từ chối vì phóng viên không có Thẻ nhà báo, đồng thời vị lãnh đạo này còn đưa văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định rằng chỉ có Thẻ nhà báo mới có thể làm việc.

“Tổng Cục thuế yêu cầu, thống nhất với các ngành phải có Giấy giới thiệu và Thẻ nhà báo mới làm việc. Đấy là chỉ đạo của Tổng cục.

Ở đây cũng đã có văn bản chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc này.

Người được công nhận là Nhà báo là phải có Thẻ nhà báo như trong văn bản đã trích đây. Phóng viên phần lớn phải có Thẻ nhà báo,...”, ông Đỗ Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Giang khăng khăng khẳng định chỉ có Thẻ nhà báo mới làm việc.

Để khẳng định với lời nói của mình, ông Đỗ Văn Minh đã đưa ra hai văn bản, một văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, một văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang.

Tại Văn bản số 3366/BTTTT-CBC ngày 28/09 về việc sử dụng các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo gửi các cơ quan báo chí có đề cập:

“Các cơ quan báo chí cấp Giấy giới thiệu để phóng viên đi tác nghiệp phải đảm bảo theo quy định, cần ghi rõ làm việc với cơ quan, tổ chức nào? Nội dung gì? Thời gian cụ thể?”

Như vậy phóng viên đã để lại giấy giới thiệu có ghi nội dung, cơ quan cụ thể và có hạn thời gian cụ thể. Tuy nhiên vị lãnh đạo tỉnh Cục thuế tỉnh Bắc Giang vẫn không chịu lắng nghe khi phóng viên giải thích.

Còn tại Văn bản số 166/STTTT-TTBCXB ngày 24/03/2017 về việc kiểm tra giấy tờ tác nghiệp báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang gửi các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đề cập:

“Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện , thành phố thực hiện , phổ biến cho các cơ quan , tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn lưu ý kiểm tra các loại giấy tờ cần thiết đủ điều kiện để tác nghiệp báo chí của những người đến liên hệ công tác báo chí như: Thẻ nhà báo, Giấy giới thiệu phóng viên tác nghiệp, Giấy mời…”

Như vậy trong văn bản trên, phóng viên cũng đã đủ điều kiện để tác nghiệp, tìm hiểu thông tin khi liên hệ với Cục thuế tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên thì lãnh đạo Cục này còn gây khó dễ, phiền hà cho phóng viên tác nghiệp báo chí theo đúng quy định.

Cũng trong ngày 10/05, phóng viên đã liên hệ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. Tại buổi làm việc với ông Điển, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu phóng viên đã để lại Giấy giới thiệu và nội dung làm việc để sắp xếp lịch. Tuy nhiên đến nay vị lãnh đạo vẫn chưa có hồi âm.

Tương tự, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, nhiều lần phóng viên đến liên hệ làm việc thì Chánh văn phòng, cùng phó chánh đã đề nghị để lại Giấy giới thiệu và nội dung làm việc nhưng cho đến nay đơn vị này cũng không cung cấp bất kỳ hồ sơ, văn bản nào liên quan đến dự án nghĩa trang An Phúc Viên.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam, ngày 14/04/017 phóng viên đã để lại Giấy giới thiệu cùng nội dung làm việc, khi tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam hẹn sẽ xin ý kiến lãnh đạo và cung cấp thông tin sau. Tuy nhiên đã nhiều tuần trôi qua đơn vị này vẫn chưa có câu trả lời.

Trước việc thiếu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin trên, dư luận một lần nữa lại tỏ ra nghi ngờ về dự án nghĩa trang An Phúc Viên có vấn đề?

Nếu là một dự án tốt có lợi cho tỉnh, có lợi cho dân Bắc Giang vậy tại sao các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang phải né tránh, thiếu trách nhiệm khi cung cấp thông tin một cách đầy đủ, công khai trước công chúng. Phải chăng đây là dự án “chui” theo sự phản ánh của người dân là đúng?