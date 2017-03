Đình chỉ thi công trường mầm non “vừa xây dựng vừa dạy học”

(GDVN) - Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ thi công đối với công trình trường mầm non “vừa xây dựng vừa dạy học”.

Chiều ngày 29/3, ông Nguyễn Thành Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cho biết, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm về lĩnh vực xây dựng đối với Trường mầm non Con Ong Nhỏ (trụ sở lô A1 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo ông Nam, một đoàn công tác gồm: Sở Xây dựng, Sở Lao động thương binh và xã hội, Phòng giáo dục quận Sơn Trà cùng các cơ quan chức năng của quận đã xuống hiện trường kiểm tra công trình.

Qua làm việc với chủ đầu tư xác định, mặc dù công trình này đã được cấp phép xây dựng nhưng chưa có “biện pháp thi công” theo quy định của Luật xây dựng.

“Đoàn thống nhất yêu cầu dừng thi công, lập biên bản vi phạm có các thành viên cùng ký và chủ đầu tư cũng thống nhất. Chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ hồ sơ. Trước khi tổ chức thi công thì phải sao toàn bộ hồ sơ đó gửi cho cơ quan chức năng” ông Nam nói.

Tuy nhiên, do đây là công trình có liên quan đến nhiều học sinh mầm non nên đòi hỏi đầu tiên là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em và giáo viên.

Cũng theo ông Nam, khi đã hoàn thiện hồ sơ rồi nhưng yêu cầu phải thi công vào ngày nghỉ. “Mặc dù theo luật định, khi người ta đã đảm bảo đầy đủ tất cả hồ sơ pháp lý thì được phép thi công.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, quận yêu cầu nhà trường làm việc với phụ huynh để cho trẻ nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Đơn vị thi công sẽ thực hiện xây dựng trong các ngày đó” ông Nam nói.

Ông Trần Văn Dũng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng cho biết, theo quy định thì trước khi khởi công công trình phải có biện pháp thi công do chủ đầu tư phê duyệt.

“Theo Luật thì chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công nhưng do tình hình thực tế là có các học sinh đang học tập, sinh hoạt bên dưới nên chúng tôi yêu cầu phải có một đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra.

Trong đó có phương án đảm bảo an toàn cho các cháu trong quá trình thiết kế thi công. Lúc đó Sở xây dựng mới xem xét”.

Ông Dũng thông tin thêm, hiện Luật cũng không quy định là có cho phép “vừa xây dựng vừa sử dụng” hay không?

Trước đó, như Báo điện tử giáo dục Việt Nam đã thông tin, trong khi chủ đầu tư đang thi công xây dựng tầng thứ ba thì ở hai tầng bên dưới của Trường mầm non Con Ong Nhỏ vẫn có gần 100 học sinh mầm non học tập, sinh hoạt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Tại buổi làm việc với bà Trần Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cũng đã bày tỏ lo lắng về mức độ đảm bảo an toàn cho các trẻ nhỏ khi công trình “vừa xây dựng vừa dạy học”.

Khi cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư cung cấp biện pháp thi công thì ông Phan Như Vũ (chủ đầu tư Trường) nói không giữ mà do đơn vị thi công nắm (!?). Sau cùng, cơ quan chức năng kết luận là công trình này chưa có biện pháp thi công.