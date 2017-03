Giám đốc Sở Tài nguyên Hà Nội bị “tố” tham mưu sai luật, khiến cư dân bức xúc

Ai bảo kê cho Công ty Sao Mai?

Theo tìm hiểu của phóng viên, hai tòa nhà A1 và A2 có địa chỉ tại 229 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) được xây dựng trên lô đất 3.489 m2 thuộc Dự án khu nhà ở hỗn hợp và trường học do Công ty Đầu tư xây lắp và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. Năm 2008, hai tòa nhà này được đưa vào sử dụng, bán cho người dân.

Nhiều năm qua, cư dân tại tòa nhà 229 phố Vọng đã tố cáo hàng loạt sai phạm của Công ty Sao Mai - đơn vị được giao quản lý và vận hành tòa nhà.

Cụ thể, Công ty Sao Mai đã quản lý vận hành nhà chung cư mà không có hồ sơ pháp lý được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, không có quy trình vận hành nhà chung cư theo luật định.

Bên cạnh đó, Công ty Sao Mai đã tự ý xẻ toàn bộ diện tích tầng 1 tại 2 tòa chung cư 229 Phố Vọng để làm kiot cho thuê và thu lợi khoảng gần 300 triệu đồng/tháng.

Mặc dù thu được một số tiền lớn từ hoạt động cho thuê kiot nhưng Công ty Sao Mai không tiến hành bảo dưỡng, bảo trì tòa nhà khiến chung cư xuống cấp trầm trọng.

Hệ thống thang máy hỏng hóc và nhiều lần rơi tự do khiến cư dân hoảng loạn. Cực chẳng đã, hơn 200 hộ dân đã phải tự bỏ tiền đóng góp 4 triệu đồng/hộ để bảo trì thang máy.

Không những thế, theo phản ánh của cư dân, Công ty Sao Mai còn thay đổi công năng nhiều hạng mục, như bịt các cửa thông gió tầng hầm, mở nhiều cửa ra đường không đúng luật… làm cho tòa nhà xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn trong sinh hoạt cũng như đời sống và phòng chống cháy nổ của khu chung cư.

Trước những vấn đề bức xúc, người dân đã nhiều lần đề nghị quận Hai Bà Trưng và UBND phường Đồng Tâm cho phép thành lập Ban quản trị.

Tuy nhiên, cũng phải mất 9 năm, Ban quản trị của tòa nhà mới được thành lập vào cuối tháng 12/2016. Thế nhưng, Công ty Sao Mai tiếp tục cản trở, trì hoãn, không chịu bàn giao đầy đủ hồ sơ cũng như các hạng mục theo quy định của pháp luật hiện hành (Thông tư 02/2016/TT-BXD).

Giám đốc Sở Tài nguyên tham mưu sai luật?

Trong khi mâu thuẫn giữa cư dân và Công ty Sao Mai chưa được giải quyết dứt điểm, mới đây UBND TP. Hà Nội đã bất ngờ ra quyết định thu hồi phần diện tích chung của tòa nhà và giao cho Công ty Sao Mai quản lý.

Theo đó, ngày 8/2/2017, UBND TP Hà Nội lại có Quyết định số 609/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký: "Thu hồi 3.489m2 đất tại Dự án Khu nhà ở hỗn hợp và trường học tại số 229 Phố Vọng” và “Giao Công ty Sao Mai quản lý, sử dụng đất thu hồi nêu trên (sử dụng chung) để tiếp tục sử dụng cùng với tài sản nhận điều chuyển tại Quyết định số 246-QĐ/VPTU của Văn phòng Thành ủy Hà Nội để làm nhà trẻ và kinh doanh dịch vụ”.

Điều này có nghĩa, tòa bộ diện tích phần tầng hầm và tầng 1 của 2 tòa chung cư 229 Phố Vọng sẽ được giao cho Công ty Sao Mai. Công ty Sao Mai có toàn quyền kinh doanh, cho thuê phần diện tích này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký Quyết định 609/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 là dựa trên Tờ trình số 512/TTr-STNMT-CCQLĐĐ do Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ngày 19/1/2017.

Tại tờ trình này, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Từ đó, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội quyết định "Thu hồi 3.489m2 đất tại Dự án Khu nhà ở hỗn hợp và trường học tại số 229 Phố Vọng” và “Giao Công ty Sao Mai quản lý, sử dụng đất thu hồi nêu trên (sử dụng chung) để tiếp tục sử dụng cùng với tài sản nhận điều chuyển tại Quyết định số 246-QĐ/VPTU của Văn phòng Thành ủy Hà Nội để làm nhà trẻ và kinh doanh dịch vụ”.

Một cư dân tại đây khẳng định: “Theo Luật Đất đai và Luật Nhà ở, chúng tôi là chủ sở hữu căn hộ, đồng thời cũng là đồng chủ sở hữu phần diện tích sử dụng chung, và có quyền sử dụng đất đối với diện tích đất còn lại sân chơi, hạ tầng của tòa nhà…. Quyết định thu hồi đất do ông Nguyễn Quốc Hùng ký, văn bản tham mưu của ông Nguyễn Trọng Đông là trái luật”.

Theo các chuyên gia pháp lý, căn cứ Luật Đất đai 2013 thì không có điều luật nào quy định lý do thu hồi đất do “điều chuyển tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất”. Tại Chương 6, Mục 1 Thu hồi đất, trưng dụng đất, Điều 61, quy định “Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh”, Điều 62 “Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, Điều 64 “Thu hồi đất do vi phạm về đất đai”, Điều 65 “Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tình mạng con người”.

Khi được báo chí hỏi về Quyết định số 609/QĐ-UBND do chính mình ký, ông Nguyễn Quốc Hùng nói: "Việc đó anh Chung (Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung) chỉ đạo rồi. Nhà của Thành ủy thì Ban Tiếp dân và chỗ Văn phòng Ủy ban đang xử lý... Kiến nghị của dân thì Thành ủy đã xem rồi".

Đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ: Việc ký văn bản tham mưu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông có trái quy định pháp luật không? Trách nhiệm của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND Thành phố khi ký quyết định thu hồi? Có hay không lợi ích nhóm khi lãnh đạo Sở Tài nguyên quá ưu ái cho Công ty Sao Mai?