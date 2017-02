Giáo viên lớp mầm non Sen Vàng đã có đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật

Trong chiều ngày 7/2, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng cùng Ủy ban nhân dân phường Minh Khai và chủ cơ sở mầm non Sen Vàng đã có buổi làm việc với 73 phụ huynh. Tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Tân, chủ cơ sở mầm non Sen Vàng đã nhận trách nhiệm và xin giải thể cơ sở mầm non. "Là người quản lý tôi xin nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy tại trường. Hiện tại, tôi đã làm đơn giải thể cơ sở. Kinh phí phụ huynh đã đóng góp sẽ được trường hoàn trả trong thời gian sớm nhất”, bà Tân cho biết. Liên quan đến địa điểm học của các cháu bé sau khi xảy ra vụ việc, bà Trần Lưu Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng cho biết sẽ có 4 cơ sở trong khu vực tiếp nhận các cháu sau khi rời nhóm lớp mầm non Sen Vàng.