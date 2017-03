Huyện Hoài Đức “làm ngơ” cho nhiều cơ sở mầm non hoạt động không phép

Được biết, ngày 06/02/2017vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã ký công văn gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với nội dung yêu cầu quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau: Ngày 5.2.2017, một số báo đã đăng tải thông tin về vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trong công văn, Thứ trưởng Nghĩa chia sẻ: “Theo phản ánh của các báo, các cô giáo đã quát mắng, đánh đập và ngược đã một số trẻ tại nhóm trẻ này. Đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bận cha mẹ trẻ”. Do vậy, Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT Hà Nội: Chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục.