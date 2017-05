Nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại ở trường học, gia đình quyết khiếu nại tới cùng

Ngày 17/5, Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã mời chị C., mẹ của bé gái học lớp 1 nghi bị xâm hại ở trường học và luật sư bảo vệ đến để trao thông báo không khởi tố vụ án của Công an và Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức.

Trong thông báo của mình, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã khẳng định: Không có và không thể xảy ra một vụ xâm hại bé gái học lớp 1 ở Trường tiểu học L.T.V. vào ngày 14/2, và cũng không có dấu hiệu bị xâm hại trước ngày 14/2, nên Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự, theo đơn tố giác.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cùng ngày, chị C. khẳng định rằng, thông báo kết luận điều tra vụ việc có liên quan đến con gái của chị còn rất nhiều điều bất thường, uẩn khúc, mâu thuẫn cần làm rõ.

Chính vì vậy, chị C. chắc chắn sẽ khiếu nại lên cấp cao hơn, đấu tranh tới cùng để nhằm mang lại công bằng cho con gái của mình.

Còn luật sư Nguyễn Văn Đức – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân) thì chia sẻ: Kết luận điều tra này đã chưa làm rõ được 2 vấn đề.

Đó là: Cơ chế hình thành vết thương trong vùng kín của cháu bé gái là do đâu (do té, hay là do bị người khác xâm hại?)

Ngoài ra, cũng cần phải làm rõ cơ chế hình thành dịch tế bào nam trong âm đạo, là dịch tế bào nam đó từ đâu ra?

Luật sư Nguyễn Văn Đức cũng nhấn mạnh rằng: Luật sư sẽ cùng với gia đình nạn nhân sẽ tiếp tục khiếu nại, nhằm để công lý được sáng tỏ, bảo vệ công lý và bảo vệ sự thật khách quan.

Trước đó, trong hôm 16/5, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin: Bé gái lớp 1 bị té ngã khi chơi đùa tại trường, chứ không thể có vụ xâm hại nào trong trường học.

Cùng với việc công bố này, Thiếu tướng Phan Anh Minh còn đưa ra rất nhiều dẫn chứng để chứng minh cho việc này, và kết luận là sẽ không thể khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc này.