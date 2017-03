Nhiều điểm chưa rõ trong vụ án “bảo mẫu” khiến cháu bé chấn thương sọ não

Nỗi ám ảnh của một cô giáo từng bị bạo hành khi là trẻ mầm non (GDVN) - Ngày tôi học mầm non, chính tôi cũng là nạn nhân của các vụ bạo hành đến từ các thầy cô. Điều này đã in đậm trong tâm trí mặc dù khi đó tôi còn rất nhỏ...