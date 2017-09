Sai phạm hàng tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam

Ngày 26/9, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có kết luận thanh tra về việc "thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Lộc giai đoạn 2011-2015". Qua đó, đã phát hiện nhiều sai phạm.

“10 công trình thì có đến 9 là sai phạm”

Huyện Đại Lộc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới theo quyết định số 800/QĐ-Ttg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại thời điểm phát động phong trào, các xã trên địa bàn huyện có điểm xuất phát xây dựng nông thôn mới còn thấp với 5 xã nằm trong nhóm khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 19,41%.

Giai đoạn 2011-2015, sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới có vốn đầu tư xây dựng cơ bản với tổng kinh phí là 82,043 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách trung ương phân bổ trực tiếp là 56,386 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện, xã và huy động đối ứng khác là 25,657 tỷ đồng.

Tổng số công trình đầu tư là 101 công trình. Hiện còn một công trình là Khu thể thao, nhà văn hóa thôn Phú Trung (xã Đại Hiệp) còn thi công dang dở.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Thanh tra phát hiện nhiều công trình do Ủy ban nhân dân các xã gồm: Đại Hiệp, Đại Cường, Đại An (huyện Đại Lộc) làm chủ đầu tư đã thi công không đúng thiết kế, lập khối lượng nghiệm thu thanh quyết toán xây dựng cơ bản vượt so với khối lượng thực tế thi công.

Cụ thể, tại xã Đại Cường, tiến hành kiểm tra 12 công trình thì có 8 công trình sai phạm với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Thanh tra xác định, Ủy ban nhân dân xã này đã lập phụ lục hợp đồng không đúng quy định để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm hơn 247 triệu đồng.

Điển hình là năm 2012, dù đã hết hạn hợp đồng và không phát sinh công việc mới nhưng Trung tâm Quy hoạch đô thị - Nông thôn Miền Trung lại lập thêm phụ lục hợp đồng với xã Đại Cường để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 247 triệu đồng.

Tại xã Đại An, kiểm tra 13 công trình thì có 10 công trình sai phạm hơn 2 tỷ đồng. Cũng tương tự như sai phạm đã xảy ra tại xã Đại Cường, năm 2012, Ủy ban nhân dân xã Đại An cũng lập hợp đồng không đúng quy định để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm hơn 333 triệu đồng.

Nghiêm trọng nhất là sai phạm tại ba công trình gồm: trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đại An, Nhà văn hóa xã Đại An, Chợ Quảng Huế…

Nhiều hạng mục ở ba công trình này dù không thi công nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán, lập khối lượng thanh toán vượt tại một số thành phần công việc so với thực tế thi công. Chỉ riêng ba công trình này, tổng số tiền sai phạm đã lên gần 900 triệu đồng.

Tại xã Đại Hiệp, kiểm tra 10 công trình thì có đến 9 công trình xảy ra sai phạm với số tiền gần 856 triệu đồng.

Trong đó, dù biên bản nghiệm thu 2 giai đoạn là hoàn toàn giống nhau nhưng xã này lại chi trả 2 lần với số tiền lần lượt là 142 triệu đồng và 350 triệu đồng.

Trong việc thẩm định kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, xét chọn, chỉ định thầu, công tác quyết toán các công trình xây dựng, thực hiện nghĩa vụ thuế... của các cơ quan chức năng huyện Đại Lộc, xã Đại An, Đại Hiệp, Đại Cường đều có nhiều sai sót.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới huyện Đại Lộc cũng bị phát hiện lập chứng từ thanh toán chưa hợp lý, hợp lệ số tiền 690 triệu đồng.

Thực hiện chi thanh toán không có hóa đơn theo quy định hơn 100 triệu đồng, chi sai chế độ quy định, không đúng thành phần 33,4 triệu đồng.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan

Để xảy ra hàng loạt sai phạm như trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể tại Ban chỉ đạo chương trình Nông thôn mới huyện Đại Lộc, Ủy ban nhân dân các xã Đại An, Đại Cường, Đại Hiệp.

Thực hiện chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về các sai phạm đã được nêu. Đồng thời, yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 3,52 tỉ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 5 công trình ở xã Đại An với hơn 540 triệu đồng .

Ngoài ra, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển toàn bộ các nội dung sai phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có liên quan đến công tác giao, nhận thầy thi công xây lắp và chi phí giám sát tại ba công trình do Ủy ban nhân dân xã Đại An làm chủ đầu tư gồm: trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đại An, Nhà văn hóa xã Đại An, Chợ Quảng Huế.