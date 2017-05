Thành phố Hà Nội kiên quyết xử lý sai phạm của Trường Ngôi Sao

Tại công văn số 2435/UBND-TKBT, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở, ngành liên quan và quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về công trình xây dựng trái phép, sử dụng sai mục đích tại Trường Ngôi Sao Hà Nội trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Công văn nêu rõ, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 10/05/2017 đăng bài “Trường Ngôi Sao Hà Nội bị tố làm nhà ở trong khuôn viên trường” và ngày 18/05/2017 đăng bài “Trong trường có sân tennis, nhà sàn sang trọng, phường nói không có trách nhiệm” phản ánh sự việc Hệ thống giáo dục Trường Ngôi Sao Hà Nội trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân sử dụng sai mục đích ngôi nhà sàn 02 tầng bằng gỗ và xây dựng, kinh doanh sân tennis ngay trong khuôn viên sân chơi nhà trường, ảnh hưởng tiêu cực đến học tập của học sinh.

Vấn đề báo nêu, Uỷ ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân kiểm tra thông tin báo nêu; kiên quyết xử lý sai phạm; xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; báo cáo Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 05/06/2017.

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh về việc Hệ thống giáo dục trường Ngôi Sao Hà Nội (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) sử dụng sai mục đích ngôi nhà sàn 2 tầng bằng gỗ và xây dựng sân tennis ngay trong khuôn viên sân chơi nhà trường, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến học tập của học sinh.

Nhằm làm rõ thông tin phản ánh trên, ngày 10/05/2017, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hệ thống giáo dục Trường Ngôi Sao Hà Nội.

Tại buổi làm việc, bà Phạm Bích Ngà, xưng danh là Chủ tịch Hội đồng quản

trị nhà trường thay vì cung cấp thông tin hoặc giải thích sự việc thì nói: “Làm thì người ta phải có giấy phép chứ ai tự làm được, trường thì làm cống hiến hết lòng cho sự nghiệp giáo dục nhưng mà cứ chỉ soi xem người ta có cái gì để đến nhiễu”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc nhà trường sử dụng ngôi nhà sàn bằng gỗ 2 tầng đó vào mục đích gì? Bà Ngà nói: “Mục đích là sử dụng làm nhà điều hành, hiện nay văn phòng làm việc của nhà trường ở dưới đó”.

Cũng trong buổi làm việc, bà Phạm Bích Ngà đã cung cấp cho phóng viên văn bản số 1509/UBND-QLDT đề ngày 01/12/2015 của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân về việc chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường lắp đặt tạm nhà sàn làm giáo cụ trực quan trong khuôn viên Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội.

Tại văn bản này, Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân có ý kiến như sau: Chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường thực hiện việc lắp đặt tạm nhà sản trong khuôn viên sân chơi của Trường.

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường, Trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội chịu trách nhiệm về công tác thi công lắp đặt, đảm bảo an toàn công trình; có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; trường hợp để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, không đảm bảo an toàn hoặc có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền phải tự nguyện tháo dỡ công trình.

Giao Uỷ ban nhân dân phường Nhân Chính, Đội Thanh tra xây dựng quận chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Chủ đầu tư.

Mặc dù, được quận Thanh Xuân chấp thuận cho lắp đặt tạm nhà sàn làm giáo cụ trực quan, phòng truyền thống phục vụ công tác giáo dục của nhà trường nhưng hiện nay, theo khảo sát thực tế của phóng viên thì chủ đầu tư lại sử dụng ngôi nhà sàn này hoàn toàn vào việc khác.

Ngày 15/05/2017, Trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội có đơn trình bày gửi Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân, Phòng giáo dục và đào tạo về sự việc này.

Trong đơn, phía nhà trường thừa nhận: Trong khuôn viên của trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội có dựng một căn nhà tạm bằng gỗ khi được phép của Uỷ ban nhân dân quận, căn nhà đó hiện đang dùng làm phòng truyền thống và phòng điều hành của Hội đồng quản trị nhà trường phục vụ cho công tác dạy và họ của toàn hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội. Trên tầng 2 đôi khi có dùng để nghỉ trưa lúc quá mệt mỏi và áp lực công việc.

Sân tennis có phục vụ cho việc dạy môn thể thao trong giờ chính khóa, còn ngoài giờ thì anh em cán bộ công nhân viên giao lưu thể thao lành mạnh.

Ngày 26/05/2017, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục khảo sát tại Hệ thống giáo dục trường Ngôi Sao Hà Nội thì nhận thấy, ngoài việc sử dụng ngôi nhà sàn sai mục đích, xây dựng sân tennis trong khuôn viên nhà trường, tại đây một phần diện tích đất còn được làm kho chứa container.

Ngoài ra, ngay sát lối vào, nhà trường còn sử dụng một phần diện tích đất để làm quán cà phê, nhà hàng phục vụ nhu cầu của người dân.

Cũng theo tìm hiểu, khu vực chứa container, quán cà phê, nhà hàng được Hệ thống giáo dục Trường Ngôi Sao Hà Nội xây dựng từ nhiều năm nay nhưng không hề bị cơ quan chức năng của quận Thanh Xuân kiểm tra xử lý.

Ngày 23/05/2017 vừa qua, phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân để tìm hiểu về việc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của Hệ thống giáo dục Trường Ngôi Sao Hà Nội nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền sở tại.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong buổi khảo sát tại Hệ thống giáo dục Trường Ngôi Sao Hà Nội ngày 26/05/2017.