Thêm một vụ giáo viên có hành vi bạo hành trẻ ở Thanh Hóa

(GDVN) - Bé gái 27 tháng tuổi học tại cơ sở mầm non tư thục Thanh Xuân Nam (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá) đã bị cô giáo dùng đũa đánh tím đùi.

Một vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em lại tiếp tục xảy ra tại Thanh Hóa khiến bậc phụ huynh hoang mang lo lắng khi gửi con trẻ.

Cụ thể, vào chiều ngày 9/2, gia đình anh Phan Tùng Lâm (trú tại lô 2, khu đô thị Bình Minh, TP. Thanh Hóa) đã phát hiện con gái Phạm Thu Phương (SN 2014, lớp mầm non 3, Trường mầm non Thanh Xuân Nam) sau khi tan học có dấu vết bầm tím trên cơ thể và liên tục kêu đau.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của con gái, gia đình anh Lâm đã đưa cháu đến cơ sở trên yêu cầu làm rõ sự việc. Giáo viên có hành vi dùng đũa đánh cháu bé là cô Ngô Thị Thùy Linh, sinh năm 1989 hiện đang là giáo viên thử việc được 1 tháng 12 ngày.

“Sáng ngày 9/2, gia đình tôi đưa cháu đến trường học thì sức khỏe của cháu vẫn bình thường, trên người không có dấu vết gì, nhưng đến chiều khi bà nội đón cháu về thì phát hiện trên đùi cháu có nhiều vết thương, thâm tím và cháu liên tục kêu đau, gia đình tôi đã đưa cháu đến trường để yêu cầu làm rõ sự việc.

Nhà trường và cô giáo Ngô Thị Thùy Linh đã thừa nhận là cô giáo Linh đã dùng đũa đánh cháu”, anh Phan Tùng Lâm cho biết.

Cũng tại buổi làm việc có sự tham có mặt của cơ quan Công an TP. Thanh Hóa và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thanh Hóa, giáo viên Ngô Thị Thùy Linh đã thừa nhận có dùng đũa đánh cháu bé vì nóng giận không kiềm chế được bản thân.

“Khi tôi đưa cháu vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh thì cháu vằng ra và đạp vào bụng tôi. Do từ hôm đi học đến nay, ngày nào cháu cũng chạy ra ngoài khóc nên tôi vì quá nóng giận đã lấy đũa ăn cơm đánh cháu 7 cái. Thấy cháu khóc to, tôi bế cháu và xịt nước vào chân để cháu đỡ đau”, giáo viên Ngô Thị Thùy Linh tường trình.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam cũng đã nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh, hứa sẽ bồi thường nếu cháu bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe.

“Để xảy ra sự việc này, nhà trường cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bản thân tôi cũng không thể chấp nhận một giáo viên lại có hành vi như vậy. Nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để sự việc xảy ra”, ông Nguyễn Quốc Cương, Chủ tịch hội đồng quản trị Trường mầm non Thanh Xuân Nam chia sẻ.

Được biết, cùng ngày gia đình cháu bé cũng đã đưa cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe vì quá lo lắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam thuộc Công ty TNHH Tratech. Trường được xây dựng tại Trung tâm Khu đô thị mới Nam Đông Hương với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Trường có 2 dãy nhà 3 tầng, có quy mô 15 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 500 trẻ với 4 khối lớp: nhà trẻ, mầm, chồi, lá, cùng hệ thống phòng năng khiếu, như: Hoạt động âm nhạc, ngoại ngữ, tạo hình, tin học...

Trước đó, một vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ gây bức xúc trong xã hội là vụ hai giáo viên của nhóm lớp mầm non Sen Vàng (cơ sở II đóng tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có hành vi dùng dép đánh vào đầu trẻ, mắng chửi, dọa dẫm trẻ,…

Sau khi video ghi lại hình ảnh hai giáo viên có hành vi trên lan truyền trên mạng xã hội, chủ nhóm lớp mầm non Sen Vàng đã yêu cầu 2 giáo viên Đặng Thị Bình, sinh năm 1994 và Nguyễn Thị Hồng Ngát, sinh năm 1995 viết bản tường trình, đồng thời ra quyết định cho thôi việc. Ngay sau đó, hai giáo viên cũng được cơ quan công an mời lên làm việc, đồng thời chủ cơ sở mầm non Sen Vàng cũng làm đơn xin giải thể.

Với hành vi trên, hai giáo viên của nhóm lớp mầm non Sen Vàng đã vi phạm pháp luật thuộc các hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em bị nghiêm cấm (theo khoản 6 Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định).