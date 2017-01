Tòa án hủy quyết định, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An lại phục hồi?

GDVN- Toà án nhân dân TP. Vinh (Nghệ An) đã có bản án yêu cầu UBND TP. Vinh huỷ quyết định thu hồi đất khi thực hiện không đúng quy định.

Vậy nhưng, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã “bác” đi bản án của toà khi ra Nghị quyết thu hồi đất của dân để thực hiện dự án trái quy định của Điều 62, Luật Đất đai năm 2013.

Từ việc yêu cầu huỷ bỏ quy định thu hồi đất sai…

Trong đơn gửi đến Báo Giáo dục Việt Nam, ông Lê Văn Hồng (khối 5, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) cho biết:

Ngày 26/06/1991, ông nhận chuyển nhượng 998,2m2 đất của Ban thanh lý HTX phường Lê Lợi (TP Vinh) và tài sản trên đất gồm cửa hàng, nhà làm việc, công trình vệ sinh. Khi nhận chuyển nhượng gia đình ông sử dụng để ở và kinh doanh hàng ăn uống cho đến nay.

Ngày 7/4/2015, UBND TP. Vinh ra Quyết định số 1821/QĐ – UBND ngày 7/4/2015 thu hồi diện tích đất trên của gia đình ông và hơn 112m2 của 1 hộ liền kề để xây dựng Trung tâm thương mại văn phòng cho thuê căn hộ cao cấp (BMC – Vinh – Plaza).

Cùng ngày, UBND TP. Vinh đã đã ra Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho gia đình ông.

Sau khi nhận được 2 quyết định nêu trên, ông Lê Văn Hồng đã làm đơn khiếu nại lên UBND TP. Vinh, nhưng không được xem xét giải quyết.

Ngay sau đó, ông Hồng đã khởi kiện UBND TP. Vinh ra Toà án nhân nhân dân TP. Vinh để yêu cầu huỷ 1 phần Quyết định 1821, 1822/ QĐ-UBND ngày 7/4/2015 về việc thu hồi đất và bồi thường GPMB 998,2m2 đất của gia đình ông.

Đến ngày 28 và 29/6/2016, Toà án nhân dân TP. Vinh mở phiên toà xét xử công khai. Theo đó, Toà án nhân dân TP. Vinh đã ra Bản án số 02/2016 xác định những nội dung ông Hồng khởi kiện có căn cứ.

Bản án nêu rõ: Căn cứ vào điều 62, điều 63 Luật Đất đai năm 2013 thì Dự án xây dựng Trung tâm thương mại văn phòng cho thuê căn hộ cao cấp (BMC – Vinh – Plaza) không thuộc các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Dự án này cũng không nằm trong danh mục các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 (Không thuộc Dự án do HĐND tỉnh Nghệ An chấp thuận mà phải thu hồi đất) nên không có căn cứ thu hồi đất theo quy định tại Điều 63, Luật Đất đai năm 2013.

Xét về bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất, bản án còn nêu rõ: “…Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND TP Vinh ban hành bồi thường diện tích 900 m2 đất cho ông Lê Văn Hồng là chưa đúng hiện trạng đất ông đang sử dụng và chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai nên phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho ông Lê Văn Hồng chưa đúng quy định của pháp luật đất đai”.

Theo đó, Toà án nhân dân TP. Vinh yêu cầu huỷ một phần Quyết định số 1821, 1822/QĐ-UBND của UBND TP. Vinh ngày 7/4/2015 về việc thu hồi đất và bồi thường GPMB 998,2m2 đối với hộ ông Lê Văn Hồng để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại văn phòng cho thuê căn hộ cao cấp (BMC – Vinh – Plaza). Đồng thời, buộc UBND TP. Vinh nộp 200 ngàn đồng tiền án phí.

Khi bản án có hiệu lực, ngày 19/9/2016 UBND TP. Vinh đã ra Quyết định số 6379/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ Quyết định thu hồi đất số 1821/QĐ- UBND ngày 7/4/2016, đồng thời huỷ bỏ Quyết định số 1822 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ ông Lê Văn Hồng.

Lý do thu hồi, thực hiện Bản án số 02/2016/HC.ST ngày 28 và 29/6/2016 của Toà án nhân dân TP. Vinh.

… đến việc ra nghị quyết

Mọi việc tưởng như đã đâu vào đấy khi mà bản án của TAND TP. Vinh có hiệu lực và UBND TP. Vinh cũng đã tiến hành “thực thi” bản án.

Thế nhưng, điều trớ trêu đã xảy ra, đó là ngày 4/8/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND do ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ký thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai.

Khi có Nghị quyết trên, ngày 17/11/2016 ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 8816/UBND ngày 17/11/2016 yêu cầu UBND TP. Vinh tiếp tục làm các thủ tục thu hồi đất của ông Lê Văn Hồng đang sử dụng bổ sung vào dự án (BMC- Vinh – Plaza).

Đến ngày 14/12/2016 UBND TP. Vinh đã ra Thông báo số 345/TB-UBND do ông Hà Thanh Tĩnh, Phó chủ tịch ký thu hồi đất của ông Hồng để thực hiện dự án: Xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp (BMC- Vinh – Plaza) (đợt 2).

Thực tế cách đó không lâu, chính UBND TP. Vinh đã thua kiện và buộc phải ra các văn bản huỷ bỏ những quyết định thu hồi đất không đúng quy định đối với hộ ông Lê Văn Hồng.

Ông Lê Văn Hồng bức xúc: “Diện tích đất của tôi đã được Toà án TP. Vinh ra bản án và đã được UBND TP. Vinh bên thua kiện chấp thuận khắc phục theo yêu cầu.

Vậy cớ gì UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh lại “chà đạp” lên Bản án, bằng mọi cách đưa diện tích đất của tôi vào bổ sung cho dự án, xây chung cư phân lô bán nền. Phải chăng là có nhóm lợi ích đứng sau?”.