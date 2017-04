Trá hình dự án, khai thác hơn 300 tấn than, cần xử lý hình sự Công ty Viễn Đông

Quảng Ninh ngăn chặn việc “núp bóng” dự án để khai thác than Trước đó, tỉnh Quảng Ninh phát hiện có 13 dự án đầu tư có xuất lộ than và được UBND tỉnh cho phép thu hồi; trong đó, 5 dự án có chủ đầu tư và đơn vị thu hồi than độc lập bao gồm: dự án xây dựng trang trại trồng cây ăn quả tại xã Dân Chủ, Sơn Dương (huyện Hoành Bồ); Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng Nghĩa trang thôn Đồng Khuôn xã Quảng La (Hoành Bồ); Dự án nâng cấp mở rộng đường lâm nghiệp thành đường vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên (thị xã Đông Triều); Dự án trồng rừng, bảo tồn, phát triển cây cổ thụ, cây quý hiếm, cây cảnh quan đô thị, cây dược liệu và cây sanh xuất khẩu tại Khoảnh 1,2 tiểu khu 92, thôn Đồng Giữa, xã Sơn Dương (huyện Hoành Bồ); Dự án Khu đô thị mới Đồi Chè, phường Cao Xanh (thành phố Hạ Long). Có 5 dự án cải tạo phục hồi môi trường, cải tạo hồ chứa nước do Tổng Công ty Đông Bắc làm chủ đầu tư. Đồng thời, là đơn vị thu hồi than và 3 dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm của tỉnh là: dự án xây dựng đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, dự án tuyến đường trục chính đấu nối các khu chức năng của khu kinh tế Vân Đồn và dự án khai thác đất phục vụ thi công Cảng hàng không. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án này cho thấy, tổng khối lượng than thu hồi trong các dự án tính đến hết ngày 8/2/2017 là trên 315.000 tấn; than thu hồi chủ yếu là than cám 5b, 6b. Kết luận thanh tra nhận định, trong công tác quản lý, một số dự án thuộc nhóm có chủ đầu tư và đơn vị thu hồi than độc lập có nhiều sai phạm trong quá trình thi công các hạng mục đầu tư, điển hình là việc thi công sai quy hoạch được duyệt. Hoạt động thu hồi than cũng còn nhiều tồn tại như chưa thu hồi hết tài nguyên, còn tồn than trên mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mặt bằng vào mùa mưa lũ; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính... Công tác trồng cây hoàn nguyên môi trường đối với một số dự án cũng chưa được đảm bảo.