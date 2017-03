Bí quyết học tiếng Anh "cực chuẩn" của một học sinh chuyên Toán

Nguyễn Lê Giang Băng (sinh năm 2000), hiện đang là học sinh lớp 11 Toán, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Giang Băng lựa chọn học chuyên Toán vì học sinh này tự nhận thấy đây là môi trường vừa nâng cao kiến thức nhiều môn khoa học tự nhiên vừa được học chương trình tiếng Anh thí điểm.

Để học tốt chương trình tiếng Anh này, cô gái chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh, đó là cố gắng học làm sao nhuần nhuyễn được như tiếng mẹ đẻ, do vậy ngoài học trên lớp, trao đổi cùng bạn bè thì em thường xuyên theo dõi các kênh truyền hình nước ngoài, xem phim, nghe nhạc tiếng Anh và tự lẩm nhẩm ngoại ngữ đó.



Nữ sinh này vui vẻ tâm sự: "Em rất may mắn khi không bị bố mẹ cấm chuyện xem phim, nghe nhạc mà chỉ quản lý trong khuôn khổ. Do vậy, em có cơ hội tiếp xúc với văn hóa các nước, nghe giọng họ nói, từ họ sử dụng một cách thoải mái.



Vì được tạo điều kiện học hỏi nên dần dần em điều chỉnh giọng đọc sao cho giống với người bản ngữ đồng thời tiếp thu kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ đó".

Cô gái sinh năm 2000 tiết lộ, ưu thế của em là kỹ năng đọc và nghe đặc biệt là phần phát âm vì em được nhận xét là đọc khá chuẩn với giọng bản ngữ. Điều này đã giúp cô học trò tự tin hơn trong giao tiếp.



Giang Băng thừa nhận, trong 4 kỹ năng để học tốt môn tiếng Anh thì kỹ năng viết là yếu nhất. Chính vì vậy, em đã phải thu thập rất nhiều tài liệu về những bài luận IELTS đơn giản mà súc tích để học cách họ triển khai các ý, sắp xếp câu từ, cú pháp nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm.

Thực trạng và yêu cầu ngoại ngữ trong ngành giáo dục (GDVN) - Muốn giáo dục Việt Nam hội nhập và tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thì khả năng sử dụng tiếng Anh phải chuyên nghiệp.

Đồng thời, cô gái này cũng tự luyện bằng cách viết những đoạn ngắn khoảng 2-3 câu vào sổ tay và xem lại để ghi nhận độ cải thiện.



Và ngày nào, Băng cũng xem thời sự và đọc tin tức để có thêm kiến thức, ý tưởng làm cho bài luận của mình thuyết phục hơn.



Hiện tại, Giang Băng đang được tham dự trại hè Đông Nam Á do đại học quốc tế UTCC Thái Lan tổ chức, mong rằng đây sẽ là một chuyến đi đầy bổ ích.



Cô gái này tiết lộ, năm sau em sẽ tiếp tục tham gia thi kì thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh và sau đó là tập trung thi đại học.



Bảng thành tích thật "đáng nể"

Hiện Giang Băng đang sở hữu nhiều danh hiệu như giải Nhất trong kỳ thi ViOlympic, giải Nhất trong kỳ thi Toán của Trung tâm Viettel, giải Khuyến khích của kỳ thi giải toán qua máy tính Casino.



Ngoài ra, do yêu thích môn Tiếng Anh từ những năm học ở bậc trung học cơ sở nên Giang Băng đã cố gắng học tập và giành được giải Nhất tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã năm lớp 6; giải Ba tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 9.



Năm lớp 10, nữ sinh này đạt huy chương Đồng môn Tiếng Anh trong kỳ thi Olympic thường niên cấp tỉnh và đạt giải Nhất kỳ thi IOE cấp tỉnh.



Năm lớp 11, em tham gia thêm kỳ thi Violympic Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh và trong tháng 2/2017 vừa qua Giang Băng đã nhận được giải Ba kì thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh và đạt huy chương vàng kì thi Olympic cấp tỉnh.

Nghị lực học tiếng Anh của cô gái trẻ khiếm thính (GDVN) - “Khi nghe người nước ngoài nói chuyện tôi không hiểu nổi họ nói gì, tôi rất tò mò...Từ đó, tôi lao vào học tiếng Anh như một niềm đam mê”.

Nữ sinh này tâm sự, từ nhỏ em đã được mẹ định hướng cho tham gia nhiều hoạt động phong trào đoàn thể ở lớp, trường.

Do vậy, Giang Băng không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà em còn nhiệt tình tham gia phong trào văn nghệ và đạt nhiều giải như Diễn viên ấn tượng nhất của Tỉnh đoàn khi học sinh này tham gia đóng vai chính trong vở kịch "Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội".



Và năm lớp 10, Giang Băng cũng đã giành giải nhất trong cuộc thi nhảy aerobic của tuần văn hóa thể thao cấp tỉnh.



Cô gái kể, khi còn là học sinh Tiểu học em không hề học tốt môn tiếng Anh mà thiên về hai môn Toán, tiếng Việt. Nhưng từ khi học cấp 2, em thấy mình có năng khiếu về ngoại ngữ, kể từ đó tiếng Anh và Toán trở thành hai người bạn thân với em kể từ đó đến nay.



Lý do chọn chuyên Toán nhưng lại học đội tuyển tiếng Anh, Giang Băng cho rằng: “Toán là môn học cơ bản nếu không có Toán sẽ rất khó khăn khi tiếp xúc với các lĩnh vực khác.



Từ khi học lớp 9 định hướng trường học và môn chuyên của mình, em đã quyết định theo học lớp chuyên Toán và đồng thời học đội tuyển tiếng Anh để bồi dưỡng sở trường.

Và thông qua một số thành tích ở cấp 2 về môn tiếng Anh nên em càng có động lực nhiều hơn.



Đến thời điểm này, em nhận thấy sự lựa chọn này là đúng đắn mặc dù phải chuyên tâm đặc biệt vào 2 môn nhưng chính điều đó đã cho em cơ hội trải nghiệm rất nhiều, được tiếp xúc với nhiều môi trường”.



Do cần phải chú tâm đặc biệt tới 2 môn nên tưởng chừng thời gian học của Giang Băng sẽ kín mít, nhưng thực tế không như vậy.



Giang Băng tiết lộ, các buổi sáng em học chính khóa còn buổi chiều nhà trường tạo điều kiện cho những học sinh có nhu cầu học phụ đạo theo nguyện vọng.



Hơn nữa, lịch học đội tuyển tiếng Anh cũng vô cùng lý tưởng nên Giang Băng có nhiều thời gian rảnh vào chiều thứ Ba, Năm, một vài thứ Bảy và ngày Chủ Nhật.



Đây là khoảng thời gian để cô học trò thư giãn, tự học, tham gia các lớp ngoại khóa, văn nghệ, chơi thể thao, tranh thủ thời gian đi chơi cùng bạn bè vừa giải tỏa căng thẳng, vừa tăng khả năng giao tiếp.



Khi phóng viên hỏi về thời gian dành cho hai môn Toán và tiếng Anh, Giang Băng tâm sự, việc học hai môn này cũng giống như các môn còn lại, đó là hoàn thành hết bài tập và xem bài mới trước khi tới lớp.



Tuy nhiên, do là các môn yêu thích nên bản thân tự nhận thấy cần phải nghiên cứu nhiều hơn nên em đã dành học cho mỗi môn này gấp đôi các môn còn lại.