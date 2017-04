Các bạn nhỏ Mỹ làm bài tập về nhà thế nào, nhiều hay ít?

LTS: Quý vị và các bạn đang theo dõi bài viết của cô giáo Thu Hồng - một giáo viên tiểu học đang giảng dạy tại Hoa Kỳ.

Trong bài viết này, cô giáo Thu Hồng chia sẻ việc các học sinh Mỹ làm bài tập như thế nào. Theo đó, bài tập về nhà phải đảm bảo những yêu cầu gì?

Hi vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích cho các độc giả quan tâm đến giáo dục.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.



Khá nhiều phụ huynh nhắn hỏi tôi về việc giao và làm bài tập về nhà ở Mỹ.

Ở Mỹ, mỗi trường, lớp, thày cô có chính sách, chủ trương ra bài tập khác nhau. Sự khác biệt còn phụ thuộc vào cấp học, trường, hiệu trưởng và tiểu bang.

Mục đích của việc giao bài tập là nhằm củng cố lại, phát triển những gì đã học trên lớp.

Làm bài tập cũng nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm của học sinh; đồng thời góp phần là mối dây liên hệ giữa nhà và trường, thày cô và phụ huynh.

Qua bài tập về nhà, thày cô có thể nắm bắt được thái độ và hoàn cảnh của học sinh. Ví dụ như lớp Thu Hồng có những bạn bao giờ cũng hoàn thành bài tập đầy đủ, sạch đẹp, chỉn chu.

Có những bạn bao giờ lúc nộp bài tập về nhà tờ giấy cũng bị nát nhàu, rách hay quăn. Qua đó mình có thể hiểu phần nào về tính cách và gia cảnh của từng học sinh.

Qua bài tập, thày cô cũng muốn giúp các em học tiến bộ hơn nên nhiều khi bài tập về nhà cho từng đối tượng là không giống nhau.

Lượng bài cho các em là học sinh yếu kém hay học sinh ESL/học sinh nhập cư và chưa giỏi tiếng Anh thường ít hơn của các bạn khác trong lớp. Và nếu ai kém kỹ năng nào thì cô giáo sẽ giao thêm bài tập cho kỹ năng đó.

Tựu trung lại có những xu hướng và đặc điểm chung như sau:



Nội dung: thường 2 môn chính được giao bài tập về nhà là Toán và Văn/English Language Arts.



Trong môn Văn chủ yếu có bài về đọc và viết. Cũng có khi cô giao bài cho các môn như Khoa học tự nhiên/Science hay Khoa học xã hội/Social Studies.

Nhưng chắc chắn trong chủ trương của đa số thày cô và các trường là phải đọc sách mỗi tối.

Việc đọc sách thường xuyên giúp các em tăng lượng vốn từ và tích lũy kiến thức.

Đọc ở đây là đọc sách truyện nói chung, bằng bất cứ ngôn ngữ nào.

Theo nghiên cứu thì:

- Học sinh A nếu đọc 20 phút mỗi ngày sẽ đọc được khoảng 3600 phút trong 1 năm học và học được 1 triệu 800 nghìn từ mới.

- Học sinh B nếu đọc 5 phút mỗi ngày thì cả năm học đọc 900 phút, học được 282 ngàn từ mới.

-Học sinh C nếu chỉ đọc 1 phút mỗi ngày thì cả năm học đọc 180 phút (1 năm học ở Mỹ có tổng cộng 180 ngày), học được 8000 từ mới.

Thời lượng: Trung bình 10 đến 15 phút mỗi tối cho cấp 1, không quá 20 phút cho cấp 2, và không quá 30 phút hay nửa tiếng cho cấp 3.



Cũng có những trường yêu cầu nhiều hơn như ở tiểu bang Pennsylvania (1 tiểu bang vùng Đông Bắc Mỹ): lớp 1 là 20 phút, lớp 2 - 30 phút, lớp 3 - 40 phút, và cứ thế cộng lên. Đây là trường hợp khá cá biệt.



Vai trò của bố mẹ: Vì bài tập về nhà có mục đích củng cố những gì học trên lớp nên khi giao cô phải đảm bảo các em có thể tự làm là chính - làm không cần đến những tài liệu hay vật liệu chỉ có tại trường, làm không cần đến sự hướng dẫn của người lớn.



Bố mẹ chỉ hỗ trợ phần nào chứ không giúp và dành thời gian quá nhiều. Thường bố mẹ chỉ kiểm tra khi con làm xong và giúp khi hơi khó và con quên.



Chấm hay không chấm điểm: Bài tập về nhà thường được theo dõi bằng nhiều cách như để trong túi đựng tài liệu (folder hay binder), đến lớp nộp cho cô.



Các thày cô ai cũng phải có trách nhiệm phản hồi kịp thời với bài tập về nhà, nhất là môn Toán vì mỗi ngày môn Toán các em học 1 bài mới.

Việc phản hồi tùy thày cô, cũng có trường do hiệu trưởng quyết định là bắt chấm điểm hay không chấm điểm / chỉ kiểm tra xem có sai hay không hiểu chỗ nào.

Nếu chủ trương chấm thì thường nếu nộp muộn sẽ bị trừ điểm. Nếu không làm bài thì vài lần đầu cô giáo sẽ nhắc nhở.



Nếu liên tục không làm bài thì sẽ bị điểm 50/100 chứ không bị điểm 0.

Vì có lý luận cho rằng nhiều khi điểm 0 làm tụt điểm trong kết của các em.

Và nhiều em không cần làm bài tập về nhà mà vẫn hiểu bài trên lớp và thi hay kiểm tra điểm vẫn cao.



Tôi có chấm điểm bài tập về nhà và vẫn thỉnh thoảng cho điểm 0 nếu em đó không hề làm bài trong thời gian dài sau nhiều lần nhắc nhở và liên lạc với bố mẹ.



Tôi cho điểm bài tập về nhà vì mỗi học kỳ mỗi giáo viên cần 18 đầu điểm cho từng môn chính Toán và Văn.



Những cách giao bài tập:

- Thường các lớp giao bài dạng tờ in ra. Toán thì mỗi ngày 1 tờ 2 mặt khổ A4, xé từ sách giáo khoa/work book.



Đây gọi là dạng sách consumable vì các em có thể xé riêng từng tờ ra. Cũng có trường giao bài qua mạng/website của lớp hay trường.

- Học sinh dùng agenda book (tựa như sổ lịch) để ghi. Cũng có khi các em tự biết vì trong folder có 2 ngăn: ngăn bên trái để Return to school (tức là những giấy tờ cần mang lại trường), ngăn bên phải để Keep at home (tức là những giấy tờ các em đã hoàn thành và có thể giữ lại ở nhà)

- Giao theo ngày cho môn Toán, theo tuần cho môn Văn. Còn nếu làm dự án thì nhiều khi 2-3 tuần tuỳ nội dung yêu cầu.



Nếu giao theo tuần thì gọi là homework packet, trong có có trang bìa /cover page nói qua nội dung học của cả tuần và những yêu cầu chung cho cả tuần (xem hình minh họa).

- Bạn nào nghỉ học thì phải làm bù, nhất là nghỉ lâu.

- Ít khi cô giao bài tập về nhà vào ngày thứ 6.

Mọi người tham khảo thêm về chính sách về bài tập về nhà hay homework policy của 1 trường tại Mỹ theo link sau:

http://www.educationworld.com/…/homework-policy-sample.shtml