Chia lớp, phân công chủ nhiệm và giảng dạy, chuyện không nhỏ ở nhà trường

Thiện

10:15 20/08/17

Chủ nhiệm có lẽ là công việc kiêm nhiệm mà nhiều GV sợ, nhất là GV ở trường có nhiều HS yếu. GV nào tận tâm, có trách nhiệm thì ban giám hiệu cho chủ nhiệm liên tục. GV nào lơ là, thiếu trách nhiệm thì cho trực phòng ban hoặc chỉ dạy lớp. Điều này tạo nên sự thiếu công bằng trong thi đua do GV CN phải xét nhiều tiêu chí hơn GV khác, ngoài ra nó còn tạo nên tâm lí tránh việc của GV. Một số GV đã cố tình bỏ bê họ sinh, không làm sổ sách chủ nhiệm, chấp nhận thi đua không tốt 1 năm để năm sau khỏi chủ nhiệm. Trường tôi GV trực bộ phận đi 1 ngày được tính 3 tiết, tương đương số tiết của GVCN nên ai cũng thích trực hơn chủ nhiệm. Có GV vừa nghỉ hậu sản vào đã phân chủ nhiệm dù dư tiết trong khi GV khác thiếu tiết nhưng không phân chủ nhiệm, chỉ dạy lớp. Khi GV có ý kiến thì lãnh đạo nói: "anh đó, chị đó lơ là quá tôi đâu dám cho chủ nhiệm". Có nhiều bài báo lên tiếng về việc này và một số ý kiến cho rằng GV ích kỉ, tính toán, so đo,...Tuy nhiên, người làm ít, kẻ làm nhiều, người vất vả, người nhàn nhã nhưng đều lãnh lương như nhau thì chuyện so đo, tính toán là phải thôi. Nếu ban giám hiệu cứ phân việc theo tâm lí "ai được cho làm, ai không được cho né" sẽ khiến một số GV không bao giờ chịu phấn đấu, thậm chí còn xem khuyết điểm là ưu điểm.