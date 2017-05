Đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ 2 khối lớp 9 ở Đồng Nai sai vì thiếu cẩn thận

Đó là nhận xét của Thạc sĩ Trần Tín Nghị - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, khi nhận xét về các sai sót trong đề kiểm tra học kỳ 2, môn tiếng Anh lớp 9 của tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra học kỳ 2, môn tiếng Anh của khối lớp 9 tại tỉnh Đồng Nai, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin từ phụ huynh cung cấp cho biết, cũng tương tự như đề kiểm tra tiếng Anh của khối lớp 12, đề tiếng Anh lớp 9 cũng có nhiều sai sót không đáng có.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Trần Tín Nghị cho biết, trong phần yêu cầu “Complete this dialogue with the correct answer A,B,C,D,E,F (Hoàn tất đoạn hội thoại với câu trả lờ đúng A,B,C,D,E hay F).

Trong phần này có câu trả lời B có ghi “How about buying a bladder? (Còn việc đi mua bàng quang thì như thế nào?)

Đoạn hội thoại, trong phần của Allan nói câu số 3 có ghi A bladder? What for? (Bàng quang? Để làm gì?)

Nếu xâu chuỗi lại toàn bộ nội dung, Thạc sĩ Nghị khẳng định rằng, chữ bladder trong trường hợp này đã viết dư chữ b, mà chỉ là ladder (cái thang) thì mới đúng ngữ nghĩa trong đoạn hội thoại. Câu hỏi này cũng trích nguyên từ sách giáo khoa.

Còn một giáo viên Anh Văn của Trường trung học phổ thông Võ Trường Toản, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng ý với nhận định của Thạc sĩ Nghị, và thông tin thêm: Đề kiểm tra này ở câu số 38 và 46 còn có sai sót về mặt văn phạm (ngữ pháp).

Cụ thể, chữ hope ở câu số 38 phải có thêm chữ s, vì đây là ngôi thứ 3 số ít (đề kiểm tra không có).

Còn ở câu số 46, chữ ladies trong câu được dùng số nhiều, nhưng chữ gentleman lại được dùng ở số ít, đáng lý ra phải là gentlemen (số nhiều).

Thạc sĩ Trần Tín Nghị đã nói, nhìn chung, đề thi bám sát nội dung trong sách giáo khoa lớp 9, nhưng công tác chuẩn bị, đề thi chưa được thực hiện cẩn thận, trau chuốt, tạo nên những sai sót không đáng có, khiến học sinh lo lắng, nhất là lỗi chính tả và sai văn phạm, ngữ pháp.

Thạc sĩ Nghị đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nên xem lại công tác tổ chức, biên soạn và kiểm duyệt nên xem lại công tác tổ chức, biên soạn và kiểm duyệt đề thi, để tránh những lỗi sai sót tương tự trong tương lai.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Võ Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, mới cách đây ít bữa họp rút kinh nghiệm về kỳ kiểm tra này, các chuyên viên của phòng giáo dục trung học của Sở này còn nói khối 9 thì không có vấn đề gì.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai khẳng định, sẽ kiểm tra lại các nội dung mà phóng viên cung cấp để xem cụ thể ra sao.

Cô Nguyễn Trang Thùy Dung – chuyên viên tiếng Anh của Sở này cho biết, những phản ánh của phụ huynh là chính xác. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ngay sau khi mở đề kiểm tra, đã phát hiện ngay ra các lỗi sai này, và đã có chỉnh sửa gửi tới các trường ngay, có biên bản đàng hoàng rồi.

Được biết, đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần qua, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh liên quan đến vấn đề đề kiểm tra, đáp án kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh ở tỉnh Đồng Nai.

Trước đó là phụ huynh phản ánh đề kiểm tra, đáp án của khối 12, và giờ đây là của khối lớp 9.