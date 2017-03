Dù bố đã xóa án tích nhưng con vẫn không được xét tuyển vào các trường công an

(GDVN) - Theo Quy định của Bộ Công an, thí sinh có nhân thân (bố, mẹ đẻ…) có tiền án, kể cả xóa án tích không được xét tuyển, sơ tuyển vào lực lượng Công an nhân dân.

Tại Chương trình Giao lưu trực tuyến xét tuyển các trường Đại học, Cao đẳng Công an nhân dân 2017 diễn ra chiều 16/3, thí sinh Quang Vượng đặt câu hỏi:



Bố em có tiền án đánh người gây thương tích và nhận mức án 36 tháng tù treo vào năm 2004. Bố em đã thực hiện và được xóa án tích. Em muốn hỏi vậy năm nay em có thể thi vào các trường công an được không?



Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu - Phó cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết:

Theo Quy định của Bộ Công an, thí sinh có nhân thân (bố, mẹ đẻ…) có tiền án, kể cả xóa án tích không được xét tuyển, sơ tuyển vào lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu cũng cho biết, năm nay, chỉ tiêu vào các trường Công an nhân dân rất ít nên sự cạnh tranh tuyển sinh năm 2017 sẽ rất quyết liệt, cũng rất căng thẳng.



“Điểm chuẩn vào trường Công an nhân dân trước đây rất cao. Năm nay, chỉ tiêu lại giảm so với các năm trước khá lớn. Do vậy, theo tiên đoán của tôi điểm trúng tuyển vào các trường Đại học Công an nhân dân sẽ rất cao và rất quyết liệt”, Thượng tá Sáu dự đoán.



Thượng tá Sáu khuyên thí sinh nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, đặc biệt phải có những điều chỉnh hợp lý khi biết điểm thi để đạt được nguyện vọng.



Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân năm nay, Thượng tá Sáu lưu ý, quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các môn thi của thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Riêng thí sinh xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh nhân dân thì môn tiếng Anh phải đạt từ 7 điểm trở lên.



Giải thích vì sao không còn khối C truyền thống trong xét tuyển các trường Công an nhân dân?, Thượng tá Sáu cho biết, việc điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển trong tuyển sinh Công an nhân dân 2017 là phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được Bộ Công an thông báo chủ trương từ năm 2014.

Đồng thời, căn cứ theo chỉ tiêu và yêu cầu trong công tác đào tạo cán bộ của lực lượng Công an nhân dân.



Được biết, thời gian sơ tuyển vào các trường công an từ ngày 7/3 đến ngày 30/4/2017, tuỳ điều kiện đặc thù mà các đơn vị công an địa phương sẽ có thông báo cụ thể về lịch trình sơ tuyển đến từng quận, huyện trực thuộc để thông báo cho thí sinh.