Duy nhất một trường thuộc Bộ Công an xét tuyển tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa

Năm 2017, các trường công an nhân dân sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia với việc sử dụng 4 tổ hợp để xét tuyển gồm D1 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch Sử), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và A00 (Toán, Lý Hóa).

Chia sẻ với thí sinh tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp 2017 do Báo Tuổi trẻ và Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 26/2, Thiếu tá Bùi Thành Đạt - Phó phòng Kế hoạch và hợp tác đào tạo, Cục Đào tạo (Bộ Công An) cho biết:

Năm nay, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là trường duy nhất thuộc Bộ Công an xét tuyển tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa. Các trường khác không dùng tổ hợp này để xét tuyển sinh Đại học.

Liên quan đến việc sơ tuyển, trước thắc mắc của các thí sinh bị cận thị có được vào các trường công an nhân dân, ông Đạt cho biết:

“Theo quy định của Bộ Công An, năm 2017 tiếp tục cho phép thí sinh bị cận thị được phép khám sức khỏe để xét tuyển vào các trường công an. Tuy nhiên thí sinh phải cam đoan chữa trị nếu trúng tuyển vào các trường công an nhân dân”.



Thiếu tá Bùi Thành Đạt tiết lộ, ngày 2/3 tới đây, Bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị tuyển sinh công an nhân dân và thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng để các thí sinh nắm được thời gian cụ thể, liên hệ với công an quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm các thủ tục đăng ký, sơ tuyển.



Từ ngày 3-30/4 cũng là thời gian để cơ quan công an quận, huyện tiến hành sơ tuyển với các thí sinh có nguyện vọng vào các trường khối ngành công an.



Trước đó, tại lễ khai mạc Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý với các thí sinh rằng, kỳ thi quốc gia năm 2017 có một số điểm mới về phương án thi như tăng cường thi trắc nghiệm khách quan, có thêm bài thi tổ hợp (bài thi khoa học tự nhiên và bài thi khoa học xã hội)…

Những thay đổi này nằm trong lộ trình đổi mới kiểm tra, đánh giá, tác động đến quá trình dạy học, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.



Kỳ thi THPT quốc gia năm nay cũng được phân cấp về cho các Sở GD&ĐT chủ trì, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia.