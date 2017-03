Hệ Cao đẳng, Trung cấp khối trường công an không tuyển học sinh phổ thông

Đó là thông tin được Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an khẳng định tại Chương trình Giao lưu trực tuyến xét tuyển các trường Đại học, Cao đẳng Công an nhân dân 2017 diễn ra chiều 16/3.



Trước đó, theo hướng dẫn tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng Công an nhân dân 2017, đối tượng xét tuyển hệ Cao đẳng, Trung cấp chỉ giới hạn đối với các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân nhập ngũ tháng 1/2015 (đợt 1 năm 2015).



Theo Thượng tá Sáu, tại hội nghị tuyển sinh Đại học, Cao đẳng các trường Công an nhân dân diễn ra ngày 2/3 vừa qua tại Thừa Thiên Huế, có nhiều ý kiến của các công an địa phương đề cập đến vấn đề này.



Sau khi tiếp nhận thông tin, trên cơ sở điều chỉnh, Cục Đào tạo đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục cũng như lãnh đạo Bộ Công an.

"Hiện nay, lãnh đạo Bộ đã đồng ý cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân gồm số nhập ngũ đợt 2 năm 2014 được đăng ký xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp Công an nhân dân" – vị Thượng tá này thông tin.



Như vậy, năm 2017, hệ Cao đẳng, Trung cấp các trường Công an nhân dân chỉ tuyển sinh các đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân (gồm số nhập ngũ đợt 2/2014 và đợt 1/2015) chứ không tuyển các thí sinh là học sinh trung học phổ thông và thí sinh tự do.



Tuy nhiên, đối với con thương binh Công an nhân dân tỉ lệ 81% trở lên, liệt sĩ Công an nhân dân, con anh hùng vũ trang lực lượng Công an nhân dân sẽ được xem xét ưu tiên xét tuyển vào các trường Trung cấp Công an nhân dân.



"Các trường hợp này phải được công an địa phương báo cáo về Tổng cục Chính trị Công an nhân dân để tổng hợp quyết định" – Thượng tá Sáu cho hay.



Chỉ tiêu đại học giảm 50% so với năm 2016



Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu, chỉ tiêu đại học khối các trường công an năm 2017 là 1500, giảm 50% so với năm 2016.

Tuy nhiên, số chỉ tiêu này chủ yếu dành cho học sinh phổ thông, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Thông tin mới nhất khi đăng kí xét tuyển vào khối trường công an (GDVN) - Cục Đào tạo (Bộ Công an) tiếp tục có hướng dẫn chi tiết dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân.

Ngoài ra, Thượng tá Sáu cũng cho biết thêm về đối tượng được tuyển thẳng vào các trường Công an nhân. Cụ thể:



- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Toán học được tuyển thẳng vào tất cả các học viện, trường đại học Công an nhân dân.



- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Vật lý được tuyển thẳng vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân (trừ Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh nhân dân).



- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Hóa học được tuyển thẳng vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.



- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Tin học được tuyển thẳng vào ngành An Toàn thông tin tại Học viện An ninh nhân dân; ngành Công nghệ Thông tin, ngành Kỹ thuật Điện tử - truyền thông của Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân.



Các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia không được xét tuyển thẳng vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân mà chỉ được cộng điểm thưởng xét tuyển.



Mức điểm thưởng xét tuyển cũng giảm một nửa so với quy định năm ngoái. Cụ thể: Giải Nhất được cộng 2,0 điểm, giải Nhì được cộng 1,5 điểm, giải Ba được cộng 1,0 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0,5 điểm.



Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng một điểm thưởng cho một giải cao nhất.



Mức điểm thưởng chỉ được cộng khi thí sinh thi ngành có tổ hợp xét tuyển trung với môn đoạt giải.