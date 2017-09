Hiệu trưởng phải biết luật chứ không phải cứ thích là dự thu những thứ trên trời

(GDVN) - Lãnh đạo phòng Giáo dục Quảng Xương đã đề nghị kiểm điểm Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái vì đưa ra mức dự thu quá cao, gây hoang mang cho phụ huynh.

Hôm 27/9, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ông Nguyễn Huy Nam, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm không đúng quy định tại trường Mầm non Quảng Thái.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường có báo cáo rằng, một số khoản thu trong đó có cả khoản thu bất hợp lý, là do giáo viên đưa ra, chứ không phải tự ý Hiệu trưởng áp đặt.

Cho dù giáo viên đó có đề nghị bổ sung các khoản thu, nhưng nếu Hiệu trưởng không thông qua thì cũng chịu.

Là Hiệu trưởng anh phải biết và tuân thủ quy định chứ không phải thích là dự thảo ra những khoản thu không đúng.

Bên cạnh việc dự thảo thu sai gây bức xúc cho dân, có thể có nguyên nhân từ phát ngôn của Hiệu trưởng nhà trường khiến người dân không hài lòng.

Phòng Giáo dục đã yêu cầu đơn vị tổ chức toàn thể hội nghị cán bộ giáo viên nhà trường. Kiểm điểm nghiêm túc những cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong việc triển khai thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2017-2018.

Riêng Hiệu trưởng phải nộp bản kiểm điểm cá nhân và kết quả kiểm điểm những cá nhân vi phạm trước ngày 27/9", ông Nam cho biết.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương, cho biết thêm, đơn vị đã yêu cầu trường bỏ các khoản dự thảo thu không đúng quy định.

Đề nghị nhà trường kiểm tra, rà soát các khoản thu chồng chéo, thống nhất thành một nội dung sát với nhu cầu thực tế nhà trường, địa phương và đúng công văn hướng dẫn để xin ý kiến cha mẹ học sinh, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai.

Trước đó, ngày 19/9, hàng trăm phụ huynh học sinh đã tập trung tại trường Mầm non Quảng Thái để phản đối nhiều khoản dự thu có dấu hiệu trái quy định do nhà trường đưa ra.

Theo đó, đầu năm học 2017- 2018, trường Mầm non này

đã đưa ra tới 17 khoản dự thu. Tổng mức thu đối với học sinh cũ là 3.154 nghìn đồng/học sinh; học sinh mới là 3.219 nghìn đồng/học sinh.

Trong số các khoản dự thu này, có nhiều khoản bất hợp lý như, tiền bán trú quá cao so với quy định; khoản tiền ảnh nề nếp, thẻ đón trả trẻ... Các khoản thu dưới hình thức tự nguyện nhưng lại quy định mức thu...

Tại buổi đối thoại này, một số phụ huynh đề nghị nhà trường chấp hành đúng quy định khi đưa ra các khoản thu. Một số ý kiến khác thì đề nghị phế truất hiệu trưởng đương nhiệm.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trần Thị Ngọc – Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Thái, cho rằng những khoản dự thu năm học 2017-2018 mới chỉ được đưa ra để xin ý kiến phụ huynh, chứ nhà trường chưa tổ chức thu.

"Sau khi phụ huynh có ý kiến, nhà trường đã điều chỉnh lại các khoản thu theo đúng quy định. Những khoản thu chưa được thống nhất, nhà trường tiếp tục trao đổi với phụ huynh để tìm ra hướng đi chung", cô Ngọc cho biết.

Trong sáng 26/9, hàng trăm phụ huynh xã Quảng Thái đã không đưa con em tới trường để học, do bất bình với những khoản dự thu bất hợp lý của nhà trường.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh những khoản thu bất hợp lý, những khoản thu mang tính chất tự nguyện, nhưng lại quy định mức thu là không đúng tinh thần chỉ đạo, không phù hợp với đời sống dân cư tại khu vực này.

Video phụ huynh học sinh phản đối mức dự thu do trường Mầm non Quảng Thái đưa ra.(video do phụ huynh cung cấp).