Hồ sơ đăng ký dự thi quốc gia 2017 gồm những gì?

Nơi đăng ký dự thi



- Đối tượng là người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT) trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12;



- Thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở GD&ĐT quy định, tại địa phương hoặc nơi đăng ký thuận tiện nhất cho thí sinh.



Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT:



a) Đối với học sinh phổ thông:



- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;



- Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);



- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;



- 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.



b) Thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ quy định như trên, phải có thêm:



- Giấy khai sinh (bản sao);



- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú theo nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế này nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;



- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực;



- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);



- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.



Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:



- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;



- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);



- 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.