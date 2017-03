Học sinh Việt Nam học được gì từ ngày hội đọc sách xuyên Hoa Kỳ?

LTS: Quý vị và các bạn đang theo dõi bài viết của cô Đinh Thu Hồng, cô giáo dạy lớp 2 tại thành phố Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

Nhân dịp ngày hội đọc sách xuyên Hoa Kỳ, cô giáo Thu Hồng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giúp khuyến khích trẻ ham đọc sách.

Qua đó, cô cũng gợi ý cách làm để khơi gợi niềm yêu thích đọc sách cho các học sinh Việt Nam

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả!

Ở Mỹ có rất nhiều cách để khuyến khích các em đọc sách, như tặng voucher hay vé đến những địa điểm yêu thích của trẻ em nếu các em đọc sách nhiều, tổ chức book party theo chủ đề, mời khách (guest readers có thể là phụ huynh, học sinh cấp 3, những người trong cộng đồng thân thiết với trường) đến đọc cho các học sinh, thi đọc tiếp sức...

Nhưng có lẽ sự kiện lớn nhất được tổ chức quy mô trên khắp nước Mỹ là ngày mùng 2/3 - Read Across America Day.

Đấy cũng chính là ngày sinh nhật của Dr. Suess - tác giả của rất rất nhiều truyện thiếu nhi kinh điển nổi tiếng, tác giả truyện thiếu nhi được yêu thích mọi thời đại.

Bất cứ đứa trẻ nào cũng biết một hay nhiều những cuốn truyện của ông như Cat in the Hat, The Places We'll Go, The Lorax, Are you My Mother?, Ten Apples Up on Top...

Những truyện của ông được yêu thích và mang tính kinh điển vì gần gũi với trẻ em, đầy tính nhân văn, hài hước, độc đáo, dí dỏm, tinh nghịch, vần điệu.

Trong ngày hội cả nước này, trường học khắp nước Mỹ tổ chức kỷ niệm bằng nhiêu cách như:



- Đọc sách của Dr.Seuss và của những tác giả khác. Hoạt động đọc rất đa dạng. Thay vì cô đọc cho thì mời khách đến, hoặc các bạn lớp lớn đọc cho các bạn lớp bé.

- Trang trí cửa lớp, trường, hành lang theo những cuốn sách của ông.

- Hóa trang/Mặc trang phục của những nhân vật trong các cuốn truyện /characters.

Đây có lẽ là hoạt động gây thích thú nhất đối với các em. Vì bố mẹ và các con được thỏa sức sáng tạo, trang trí, khéo tay, tưởng tượng theo các nhân vật truyện yêu thích của mình.

Mặc đến trường các em sẽ được diễu hành, tay cầm cuốn truyện có nhân vật của mình (characters parade).

Học trò thi tự chọn nhân vật cho mình còn cô giáo thường trong khối của mình bàn trước với nhau xem cả team sẽ chọn truyện gì.

Thường các cô hoá thành những cây bút chì màu/crayons trong truyện The Day the Crayons Quit.

Các em thì đủ kiểu, từ những nhân vật hoạt hình hay phim của Disney đến những nhân vật kinh điển như Olivia, the mouse and the cookie, Pete the Cat, the Cat in the Hat, Little Red Riding Hood (cô bé quàng khăn đỏ)...



Read Across America bắt đầu được tổ chức từ năm 1998. Xem thêm các hoạt động có thể làm tại nhà trong đường link sau:

http://www.seussville.com/Edu…/educatorReadAcrossAmerica.php

Ở nhà tại Việt Nam, nếu muốn bố mẹ cùng con thử sức hoá trang thành các nhân vật truyện yêu thích của mình nhé.

Theo mình nếu Việt Nam có được ngày như thế này thật tuyệt vời, sẽ khuyến khích văn hoá đọc nhiều hơn. Và có thể chọn ngày sinh của tác giả Tô Hoài cho ngày đọc xuyên Việt Nam chẳng hạn. Mọi người thấy sao?