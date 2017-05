Khi các trường lập nhóm xét tuyển, quyền lợi của thí sinh có bị ảnh hưởng?

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Việc xét tuyển năm 2017 là do chính các trường chủ động, Bộ không can thiệp và nhóm xét tuyển cũng không can thiệp.