Khóa sinh viên đầu tiên học 4 năm tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã tốt nghiệp

Ngày 28/9, Học viện Cảnh sát nhân dân- Bộ Công an đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 1031 học viên Khóa D39 Việt Nam, D26 Lào hệ Đào tạo đại học chính quy (niên khóa 2013 – 2017).



Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị Cục, Tổng cục đến dự buổi lễ tốt nghiệp.



Năm 2013, Học viện Cảnh sát nhân dân đã lựa chọn được 1014 thí sinh xuất sắc trong tổng số gần 3 vạn thí sinh đăng ký dự thi.

Và vui mừng đón 30 sinh viên từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến học tập, nghiên cứu theo chương trình hợp tác giữa hai Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đây là khóa học thứ tư được tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, năm thứ tám thực hiện đề án chuẩn đầu ra và là khóa học chính quy đầu tiên thực hiện chương trình đào tạo mới, rút ngắn thời gian đào tạo từ 5 năm xuống còn 4 năm của Nhà trường.



Do đây là khóa học đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo mới, thay đổi thời gian đào tạo do đó Học viện đã có nhiều đổi mới trong quá trình tổ chức đào tạo từ nội dung, hình thức đào tạo.



Đặc biệt, Học viện đã xây dựng, đưa vào sử dụng hiệu quả thư viện điện tử hiện đại đầu tiên trong hệ thống các trường Công an nhân dân.



Sau quá trình 4 năm học tập và rèn luyện tại Học viện, đã có 43 học viên tốt nghiệp loại giỏi, 975 học viên đạt loại khá.

Được biết, trong tổng số 1034 sinh viên toàn khóa, có 1.001 sinh viên Việt Nam tham gia học tập để đạt các chuẩn đầu ra theo quy định của Học viện, 30 sinh viên Lào được miễn thực hiện chuẩn đầu ra.



Kết quả, 999 sinh viên đã hoàn thành và đạt các chuẩn đầu ra về chính trị, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, võ thuật, bắn súng, lái xe ô tô; còn 2 sinh viên chưa đạt chuẩn chính trị và lái xe ô tô, do đó không được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học.



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của tập thể thầy trò Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được trong 4 năm qua.

Đồng thời, Thiếu tướng Bùi Minh Giám đã động viên tinh thần cán bộ chiến sỹ trẻ về nhận công tác tại các địa bàn:



“Trong những năm tới, tình hình thế giới liên tục thay đổi với những diễn biến vô cùng phức tạp: đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định phát triển các quốc gia tiếp tục là xu thế của thế giới, với nhiều chuyển biến mang tính đột phá, tuy nhiên mâu thuẫn xung đột quân sự, lực lượng vũ trang cũng diễn biến khó lường ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc gia, khu vực và thế giới.

Ngoài ra, quá trình hội nhập cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam đòi hỏi Nhà nước, nhân dân hơn ai hết là lực lượng công an nhân dân phải phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Do vậy, khi nhận phân công công tác, yêu cầu các đồng chí phải tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân;

Nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức đã được học vào thực tiễn chiến đấu, từng bước nâng cao năng lực công tác của bản thân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, chống mọi biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…"