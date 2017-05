Không khởi tố hình sự vụ bảo mẫu tra tấn các bé khi ăn tại quận Gò Vấp

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu đánh, tra tấn các cháu bé khi ăn tại một điểm giữ trẻ tự phát ở phường 17 – quận Gò Vấp (Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã từng phản ánh), lãnh đạo Công an quận Gò Vấp xác nhận, không khởi tố hình sự đối với chủ điểm giữ trẻ tự phát này (bà Phạm Thị Dạ Lan, Phạm Thị Mộng Thu).

Theo cơ quan Công an, ngay sau khi video clip ghi lại cảnh bà Lan, Thu có những hành vi đánh, bạo hành với các cháu bé khi ăn lan truyền trên các diễn đàn, cơ quan Công an và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, bà Thu và bà Lan đều đã thừa nhận, do muốn các bé ăn nhanh, sốt ruột nên đã đẩy thức ăn vào miệng và đánh các cháu.

Qua những hình ảnh được ghi lại từ clip, người bình thường cũng có thể thấy bà Thu đánh các cháu bé rất mạnh tay, nhưng kết quả giám định vết thương lại cho thấy, cháu bé không có thương tích.

Lực lượng Công an cũng đã cử lực lượng theo dõi sinh hoạt của những cháu bé này trong nhiều tháng vừa qua, thì nhận thấy các cháu có tâm lý vẫn rất bình thường.

Phụ huynh học sinh của những cháu bé bị đánh này cũng đã làm đơn bãi nại, đề nghị không xử lý hình sự đối với bà Thu, bà Lan.

Chính vì vậy, Công an quận Gò Vấp nhận thấy không đủ yếu tố để xử lý hình sự, tội “hành hạ người khác”, mà chỉ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính chủ điểm giữ trẻ tự phát này từ 5 – 10 triệu đồng.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Huỳnh Thanh Nhàn – Chủ tịch phường 17, quận Gò Vấp cũng nói rằng, đây là điểm giữ trẻ tự phát, nằm ở địa chỉ 214/77 đường Nguyễn Oanh.

Khi biết được video clip mà bà Thu, bà Lan tra tấn các cháu bé khi ăn lan truyền trên các diễn đàn, chính quyền địa phương đã yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn điểm giữ trẻ tự phát này.

Lý do được mà Nhàn đưa ra, là do cả 2 bà Thu, Lan đều không thể trình cho địa phương được bất cứ giấy tờ, chứng chỉ nào có liên quan sư phạm mầm non, hay giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm, trừ việc xuất trình được hộ khẩu cũng như chứng minh nhân dân cá nhân.

Được biết, điểm giữ trẻ tự phát này chỉ mới hoạt động được hơn 1 năm nay, hình thành do nhu cầu thực tế từ địa phương là do có quá nhiều công nhân, dân nhập cư từ các địa phương khác đổ về.