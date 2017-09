Lễ khai giảng ấn tượng của Vinschool cơ sở đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh

Vinschool là Hệ thống giáo dục do Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển, với chương trình từ Mầm non đến hết Trung học phổ thông. Với mục tiêu trở thành ngôi trường Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, trong thời gian qua, Vinschool đã tích cực tìm kiếm các đối tác quốc tế để đưa các chương trình giáo dục khoa học và tiên tiến nhất đến với học sinh. Tiếp theo việc triển khai chương trình mầm non quốc tế IPC, bắt đầu từ năm học 2017-2018, Vinschool cũng sẽ triển khai chương trình Song ngữ Quốc tế Cambridge cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 với các giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm và bằng cấp do Cambridge thẩm định. Tham khảo thông tin về Vinschool tại www.vinschool.com