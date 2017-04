Lộ hình ảnh rất nhạy cảm nghi của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng

Với mong muốn lắng nghe tiếng nói khách quan, đa chiều và rõ ràng vụ việc, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại với ông Lý Hoàng Ánh, đề nghị có một cuộc gặp và làm việc về những vấn đề trên. Tuy nhiên, ông Lý Hoàng Ánh đã từ chối cuộc gặp gỡ, làm việc tại thời điểm này, với nguyên nhân là còn bận lo cho công tác tuyển sinh. Phó Giáo sư Lý Hoàng Ánh hẹn tuần sau, ngày 24/4 sẽ có buổi tiếp phóng viên về những vấn đề nói trên. Về những tấm hình nhạy cảm với phụ nữ, của một người đàn ông được cho là chính ông Ánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng thành phố đã nói rằng, do đang bận công tác tuyển sinh nên chưa xem, nhưng sẽ đề nghị Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 83) – Công an thành phố vào cuộc, xác minh.