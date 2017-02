Nam sinh trường Vinschool chia sẻ bí quyết luyện IELTS đạt 8.0

Chàng trai Phạm Long Vũ sinh năm 1999 đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về bí quyết ôn luyện đạt kết quả xuất sắc này.



Cảm xúc của Long Vũ thế nào khi biết mình đạt kết quả 8.0 sau kỳ thi IELTS?



Phạm Long Vũ: Thú thực, không chỉ em mà cả gia đình đều rất bất ngờ khi biết kết quả bài thi IELTS. Ban đầu em cũng chỉ nghĩ sẽ cố gắng hết sức có thể nhưng điểm số 8.0 là một kết quả nằm ngoài sự mong đợi của bản thân em. Đây cũng chính là thành quả cho sự nỗ lực ôn luyện của em suốt 4 tháng qua.



Vũ có thể chia sẻ về quá trình đến với tiếng Anh và con đường để đạt được kết quả xuất sắc này?



Phạm Long Vũ: Từ nhỏ, em đã đặt mục tiêu đi du học nhưng lại không phải là người đam mê tiếng Anh. Em được tiếp xúc với Tiếng Anh từ năm lớp 4 theo chương trình học cơ bản, nhưng thời gian đầu em không quá hứng thủ với môn học này.

Tuy nhiên sau đó, đến đầu năm lớp 10 khi vào trường Vinschool, với khát khao đi du học và mong muốn đọc hiểu kiến thức từ các nguồn tài liệu nước ngoài, em bắt đầu tập trung hơn vào việc học tiếng Anh.

Đặc biệt, cũng trong thời gian này, em được học tập dưới sự giảng dạy của cô Nguyễn Thu Trang qua các tiết học sôi nổi và cách dạy “từ trái tim” của cô đã khiến tình yêu Anh ngữ trong em lớn dần.



Chính vì vậy, lúc này không cần bố mẹ hay thầy cô nhắc nhở, em tự học tiếng Anh mỗi ngày và trở nên yêu thích, tiến bộ hơn rất nhiều ở bộ môn này.



Càng học, càng đọc nhiều cuốn sách Anh ngữ, tiếp cận và biết thêm rất nhiều kiến thức mới, em càng thêm yêu thích và say mê với tiếng Anh.



Có phải chính niềm say mê ấy đã giúp em đạt được điểm IELTS cao như vậy không?



Phạm Long Vũ: Theo em, chỉ say mê thôi thì chưa đủ mà muốn đạt kết quả tốt cần có sự kết hợp giữa tình yêu với mục tiêu rõ ràng.



Từ kinh nghiệm của bản thân, em nhận thấy nếu chỉ học vì đam mê mà không có định hướng thì khó có đích đến; còn chỉ học vì mục tiêu mà không có sự yêu thích thì rất khó có kết quả cao.



Kỹ năng đọc của em là 9.0, điểm cao nhất trong 4 kỹ năng. Em có thể chia sẻ cách học đạt được điểm số này không?

Phạm Long Vũ: Đối với em, để học tốt Tiếng Anh là phải đọc thật nhiều sách. Là người yêu thích sách từ nhỏ, em nhận thấy sách vừa là điều kiện giúp bản thân học tiếng Anh tốt hơn, vừa là lý do, động lực để em ngày càng yêu thích môn học này.



Nhờ thói quen đọc sách tiếng Việt nên em cũng nhanh chóng hình thành thói quen đọc sách tiếng Anh mỗi ngày. Từ đó, kỹ năng đọc hiểu, viết luận, tư duy bằng tiếng Anh của em tiến bộ hơn.



Bởi vậy, kinh nghiệm em đúc rút được là hãy đọc thật nhiều sách khi bạn có thể và việc bắt đầu từ các cuốn sách tiếng Việt là vô cùng quan trọng nếu muốn bắt đầu với ngôn ngữ thứ hai.

Theo em, từ vựng là chìa khóa then chốt cho việc học tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào khác đặc biệt là khi làm bài kiểm tra kỹ năng đọc. Trong quá trình học, em cũng có 2 “bảo bối” cho bản thân, đó là cuốn Cách học 500 từ SAT để nhớ mãi mãi và cuốn Từ điển Oxford.



Đây là 2 cuốn sách rất hữu ích cho việc học những từ đồng nghĩa và cách người nước ngoài dùng tiếng Anh để giải thích các từ tiếng Anh giúp em vận dụng được rất nhiều khi Đọc hiểu và Viết luận.



Vậy kinh nghiệm về việc luyện kỹ năng viết để đạt thành tích 7.5 của em là gì?



Phạm Long Vũ: Từ khi biết mình học tốt từ vựng tiếng Anh, em bắt đầu thích viết tiếng Anh, đây cũng là lý do em thích viết cho tạp chí song ngữ của trường, tên là Monthly Vinschool Magazine.

Đây là tạp chí song ngữ và các bài viết của em thường có đề tài khá đa dạng. Em nghĩ chính những bài báo đã giúp em nâng cao kỹ năng viết luận bằng tiếng Anh.



Lần ôn IELTS này, em chỉ có đúng 2 tuần để luyện kỹ năng viết.



Gia đình và nhà trường đã giúp đỡ em thế nào cho quá trình học tập?



Phạm Long Vũ: Cũng như nhiều gia đình, bố mẹ em không giỏi tiếng Anh và em cũng không có điều kiện giao tiếp bằng tiếng Anh mỗi ngày.



May mắn là tại Vinschool, em được học tập trong môi trường cởi mở, các giáo viên Việt Nam và bản ngữ đều nhiệt huyết, có nhiều hoạt động ngoại khóa giúp học sinh tự tin giao tiếp và tư duy bằng tiếng Anh.



Đặc biệt, từ năm học 2016-2017, Nhà trường đưa Chương trình tiếng Anh Cambridge vào giảng dạy ở khối Phổ thông liên cấp, giúp chúng em sau khi hoàn thành chương trình THPT đủ khả năng theo học tại các trường đại học quốc tế, có nhiều lợi thế khi đi du học trên toàn thế giới.



Dự định sắp tới của Vũ là gì?



Phạm Long Vũ: Hiện tại, em vẫn hướng đến mục tiêu du học ở Mỹ sau khi học xong phổ thông ở Vinschool.



Cảm ơn Vũ về những chia sẻ thú vị!