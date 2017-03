Nâng mức kỷ luật đối với giám thị ở Nghệ An chép hộ bài cho thí sinh

Đó là nội dung nằm trong văn bản số 490/SGD&ĐT-VP về việc xử lý kỷ luật giáo viên vi phạm quy chế thi tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2016-2017 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - Nguyễn Thị Kim Chi ký.



Chiều 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã nhận thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng kỷ luật của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách đối với vi phạm của cô giáo Nguyễn Thị Lê Hằng (giáo viên tiếng Anh được điều động coi thi phòng số 26, môn Tiếng Anh tại cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An vào ngày 14/3 vừa qua).



Đó là nâng mức kỷ luật đối với cô Hằng từ khiển trách lên cảnh cáo.



Trước đó, ngày 18/3, Hội đồng kỷ luật Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách đã tiến hành họp Hội đồng kỷ luật và từng quyết định hình thức kỷ luật “Khiển trách” đối với bà Nguyễn Thị Lê Hằng là giáo viên nhà trường.



Tuy nhiên, hình thức kỷ luật này được dư luận đánh giá là chưa tương xứng với mức độ vi phạm của giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng.

Tiếp thu ý kiến từ dư luận, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có công văn yêu cầu Hội đồng kỷ luật Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách xem xét lại, đánh giá lại quy trình thực hiện và mức độ vi phạm của cô Nguyễn Thị Lê Hằng theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP.



Đến ngày 24/3, Hội đồng kỷ luật Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách đã họp và ra quyết định nâng mức kỷ luật đối với cô Hằng từ khiển trách lên cảnh cáo.



Theo thông tin trước đó, vào tối 14/3/2017, trên trang cá nhân của nữ sinh Lê Phương Anh, lớp 11C5, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã đăng tải bức thư gửi cô giáo Nguyễn Thị Lê Hằng với nội dung bất bình với việc cô Hằng ngang nhiên công khai đến xem bài của thí sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, chép vào tay rồi cho một thí sinh khác xem trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2016-2017.

Sau khi sự việc được dư luận phản ánh, bà Nguyễn Thị Lê Hằng đã thành khẩn, thừa nhận những vi phạm của bản thân trong quá trình coi thi.



Ngay sau khi nắm được thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo Hội đồng coi thi Học sinh giỏi tỉnh (điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật), tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với bà Nguyễn Thị Lê Hằng và bà Hồ Thị Hiền, giám thi coi thi tại Phòng thi số 26 môn thi tiếng Anh lớp 11.



Cùng đó, yêu cầu 2 giám thị viết bản tường trình sự việc và yêu cầu Hội đồng coi thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật họp, kiểm điểm và có báo cáo gửi Lãnh đạo Sở.



Sau khi kỳ thi kết thúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã thành lập tổ xác minh nội dung phản ánh trên mạng xã hội và xác định có dấu hiệu vi phạm quy chế thi tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2016-2017).



Cụ thể, trong thời gian 20 phút đầu buổi thi, bà Nguyễn Thị Lê Hằng có lúc đã không ngồi đúng vị trí quy định, đi lại nhiều làm ảnh hưởng tới thí sinh làm bài tại phòng thi số 26.



Về nội dung phản ánh bà Nguyễn Thị Lê Hằng đã có hành vi chép bài của thí sinh để đưa cho thí sinh khác là có cơ sở.



Sự việc này diễn ra trong khoảng thời gian 20 phút đầu buổi thi, ngay sau đó giám thị 2 đã nhắc nhở bà Nguyễn Thị Lê Hằng và báo cáo với giám thị giám sát phòng thi.

Các bộ phận liên quan làm nhiệm vụ coi thi cũng đã kịp thời phê bình, nhắc nhở và yêu cầu giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng, thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ coi thi và sau đó phòng thi diễn ra bình thường, không có sự việc bất thường xảy ra nữa.