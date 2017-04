Người lớn chúng ta nghĩ gì với những bài thơ này của học trò lớp 3?

Chùm thơ haiku – 3B

(Các em làm ngày 27 tháng 4 năm 2017 – cô giáo Đinh Phương Thảo gửi báo cáo – lão Toàn (Nhà giáo Phạm Toàn năm nay đã trên 80 tuổi, và ông thường tự nhận mình là lão-pv) gửi tặng các bạn)



Một người mất

Linh hồn ở đâu?

Ở trong tim em

(Bảo Anh – 3B)



Cánh buồm trên biển

Lơ lửng, lơ lửng…

Êm đềm trôi đi

(Lam Phương – 3B)



Ôi cánh buồm của tôi

Trôi ra giữa biển cả

Đã ra khơi, thật là xa

(Đăng Khoa – 3B)



Gió thổi càng mạnh

Ra biển khơi nào!

Ôi thật vui vẻ!

(Thanh Giang – 3B)



Vầng trăng sáng sủa,

Bỗng có bão tố!

Ôi thật mạo hiểm!

(Thanh Giang – 3B)



Mặt trời rơi xuống núi cao

Mặt trăng lên trời

Buổi tối sáng rực

(Trâm Anh – 3B)



Dòng nước chảy

Lá hát vang

Dàn hợp xướng thiên nhiên

(An Trung – 3B)



Giông bão, sấm sét

Sóng to ập xuống

Nỗi sợ kinh hoàng

(An Trung – 3B)



Cánh buồm

Êm đềm

Bay!

(Như Anh – 3B)



Năm anh em ở đồi cao

Vẫy cờ đón ông mặt trời…

Các anh em ngón chân dũng cảm.

(Bảo Anh – 3B)



Mộ cái thuyền cướp biển

Ồ, không phải

Một cánh buồm.

(Hải Yến – 3B)



Cánh buồm trên con thuyền

Ra khơi

Biển xanh

(Nguyên Anh – 3B)

Một con khủng long?

Sai rồi!

Đó là một đỉnh núi!

(Nguyên Anh – 3B)



Một chú thằn lằn

Ồ không phải

Một con tắc kè hoa.

(Xuân Phong – 3B)



Một vầng trăng khuyết!

Ồ, không phải!

Là một con thuyền!

(Việt Cường – 3B)



Cánh buồm trên biển yên bình

Gió thổi nhẹ nhàng

Làm cho đung đưa

(Trà My – 3B)



Một cái bóng điện

Ồ, thì ra là

Ánh nắng mặt trời.

(Thùy Anh – 3B)



Ếch từ đâu đến

Ộp ộp ộp ộp

Nhảy thẳng xuống ao.

(Diệp Linh - 3B)



Gió thổi tóc em

Đi cùng gió

Đến cuối chân trời

(Mai Phương – 3B)



Cánh buồm trên biển

Một mình

Đi lên

(Đức Minh – 3B)



Cánh buồm đi theo hướng đông

Bỗng nhiên gặp bão

Mọi người đều hoảng hốt!

(Lý Hà An – 3B)

Một con ngan đang đi trên cỏ

Ô!

Chỉ là một cái túi ni-lông.

(Hải Long – 3B)



Cánh buồm trắng

Trên biển xa

Đi dập dềnh

(Trâm Anh – 3B)

Cánh buồm lênh đênh trên biển

Dông tố đến

Cuốn thuyền vào bờ

(Anh Phương – 3B)

Cánh buồm ở trên biển im im

Có một con gió to to

Chìm xuống

(Phương Anh – 3B)



Một tờ giấy

Ồ, không phải!

Là cánh buồm

(Minh Hoàng)



Mặt trời lên

Gà gáy

Mọi người thức dậy

(Hà Bình – 3B)



Nắng lên

Rừng xôn xao

Chào mào hót… reo vui.

(Hà Bình – 3B)



Nếu tớ là mây bồng bênh

Tớ sẽ bay lơ lửng

Trên người cậu.

(Trà My – 3B)