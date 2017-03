Những dấu hiệu bất thường từ nghi án bé gái học lớp 1 bị xâm hại tại trường học

(GDVN) - Dù cơ quan Công an khẳng định đã có kết quả giám định pháp y được nhiều ngày nay, nhưng cho đến nay, gia đình của nạn nhân vẫn chưa nhận được thông tin.

Mới đây, tại Trường tiểu học L.T.V (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) vừa xảy ra một nghi án một bé gái tên L. 7 tuổi, học sinh lớp 1/8 của trường này bị một người đàn ông tên Đ. xâm hại. Tuy nhiên, vụ việc này cho tới nay đã xuất hiện nhiều điều bất thường cần làm rõ.

“Con sợ kẻ xấu làm đau, con không đi học nữa đâu”

Sáng ngày 13/3, chị C. (ngụ tại quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), mẹ của cháu L. đau đớn kể lại với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, vào chiều ngày 14/2, chị gái chị đi đón cháu bé từ trường học về nhà của mình, rồi về nhà đứa cháu gái tắm cho L.

Tối cùng ngày, khi đón L. về nhà, chị C. mới vô tình phát hiện được vùng kín của con gái mình bị chảy máu, có một vết bầm kéo dài. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị C. đã hỏi con gái của mình rất lâu, thì mới được cháu kể lại sự việc kinh hoàng.

L. khóc lóc, rồi nói mẹ đừng đánh, và lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu nói “con sẽ kể với mẹ”. L. thuật lại cho chị C. biết là vào giờ ăn trưa ở trường, L. về lớp ngủ thì bị một người đàn ông tên Đ. làm đau vùng kín của mình. Cháu cũng đã kể chuyện này cho cô giáo.

Người đàn ông này hay mang nước cho các giáo viên trong trường. Người đàn ông này lúc đó mang balo đen, áo đỏ và có mang bảng tên trên áo.

Ngay lập tức, chị C. đã kiểm tra ngay quần đùi và quần thể dục để trong balo của cháu L, thì đều thấy dính máu ở phía đáy quần. Khi đó, chị C. có gọi điện cho cô chủ nhiệm thì không được, còn gọi cho cô giáo bảo mẫu của lớp, thì nhận được câu trả lời không biết.

Sáng ngày 15/2, chị C. đã làm đơn trình báo sự việc tới Công an phường Bình Thọ và Công an quận Thủ Đức.

Trong đêm, chị C. đã đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, rồi sau đó mới chuyển đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ.

Tại đây, các bác sĩ đã thông báo, cháu L. cso dấu hiệu bị xâm hại, và hướng dẫn cho chị C. trình báo các cơ quan chức năng.

Chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã cùng với chị C. xuống trường, trích xuất camera an ninh số 4 (ngay lớp học của cháu L.), thì dữ liệu từ 11h18 đến 12h22 ngày 14/2 đã bị ai đó xóa đi mất.

Chính vì vậy, chị C. đang nghi ngờ có người xóa dữ liệu quan trọng này, nhằm để phi tang vụ việc.

Cũng vào thời điểm có sự xuất hiện của Công an tại trường, cháu L. sau khi nói chuyện riêng với cô giáo và Công an thì bất ngờ chuyển hướng là do cháu bị té ngã, chứ không phải do bị xâm hại.

Thế nhưng, tối hôm ấy, khi về nhà, cháu L. lại thay đổi nội dung là cháu bị chú Đ. xâm hại, chứ không phải do té ngã.

Qua đoạn ghi âm được chị C. ghi lại, chuyển cho báo giới thì có thể thấy, cháu L. đã nhớ lại rất rõ quá trình người đàn ông tên Đ. xâm hại mình như thế nào.

“Mẹ ơi, con không học trường L.T.V nữa đâu. Con sợ kẻ xấu làm đau...chảy máu của con” – chị C. kể lại lời con gái mình nói trong nước mắt.

Chị C. khẳng định, con gái mình rất ngoan, chưa từng có những biểu hiện gì bất thường, trí nhớ cũng rất tốt.

Chính vì vậy, từ những lời kể và bằng chứng thu thập được, chị C. khẳng định rằng, con gái mình đã bị xâm hại.

Từ khi biết được sự việc của con gái, cả nhà chị C. luôn trong tình trạng lo lắng, không ngủ được.

“Từ tối hôm đó, cháu không đêm nào ngủ được, lúc nào cũng giật mình, khóc thét lên. Do đó, tôi phải chuyển trường cho con học ngay lập tức, nhằm sớm ổn định tâm lý, đảm bảo an toàn cho con” – chị C. khẳng định.

Những dấu hiệu bất thường từ văn bản của Phòng Giáo dục

Trong ngày 12/3, qua đầu mối trung gian là một cơ quan quan quản lý ngành, nhiều phóng viên tại TP.Hồ Chí Minh đã nhận được báo cáo ban đầu của vụ việc trên.

Căn cứ theo báo cáo này, cơ quan quản lý ngành giáo dục quận Thủ Đức khẳng định rằng, sự việc xảy ra tại Trường tiểu học L.T.V. là do cháu L. bị té ngã, chấn thương ở bộ phận sinh dục, chứ không phải bị xâm hại như phụ huynh phản ánh.

Thế nhưng, có một điều lạ lùng là văn bản này chỉ là một trang giấy đánh máy, hoàn toàn không có số, ngày tháng và chữ ký của người có trách nhiệm, cũng như đóng dấu của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức.

Về văn bản đưa ra kết luận này, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, chị C. cũng như luật sư đại diện của mình vô cùng bức xúc, gia đình hoàn toàn không nhận được văn bản này, mà quận Thủ Đức chỉ dựa vào báo cáo của trường, mà đã vội vã đưa ra kết luận vụ việc với báo chí.

Chị C. đặt vấn đề: Nếu cháu L. bị té ngã vào buổi trưa, thì tại sao nhà trường lại không đưa cháu lên phòng y tế (nhà trường có), hoặc chuyển cháu tới bệnh viện, mà lại để cháu học bình thường, trong khi cháu L. là một học sinh bán trú của nhà trường?

Luật sư N.V.Đ, luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh, người đại diện cho gia đình liên quan đến vụ việc này còn đưa ra thêm nhiều nghi vấn khác, như: Tại sao chiếc camera an ninh số 4 lại bị xóa dữ liệu vào thời điểm quan trọng nhất của vụ việc?

“Ai là người quản lý chiếc camera này, có hay không việc xóa nhằm phi tang chứng cứ. Trong khi đó, vào thời điểm này thì các camera khác vẫn hoạt động bình thường.” – luật sư Đ. nói tiếp.

Qua thông tin nắm được, gia đình cháu L. biết đã có kết quả giám định pháp y từ nhiều ngày nay.

Dù vậy, cho tới nay, gia đình nạn nhân vẫn chưa được Công an quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh thông báo kết quả này, mà đây chính là căn cứ quan trọng nhất để có thể đưa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc hay không.

“Tại sao, cho đến nay, Công an vẫn chưa thông báo cho gia đình được biết kết quả này? – luật sư Đ. băn khoăn.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hiện gia đình nạn nhân đang rất mong nhận được các thông tin chính thức từ Công an quận Thủ Đức, cũng như Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ sớm vào cuộc, điều tra và làm rõ, đẩy nhanh tiến độ vụ việc.

Ngoài ra, gia đình cháu L. cũng mong lãnh đạo Bộ Công an có chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ làm rõ những dấu hiệu bất thường trong vụ mất dữ liệu bất thường ở camera số 4, ngay tại chính thời điểm xảy ra vụ việc của cháu L.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.