Nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng dã man ngay trong lớp học

Sáng ngày 17/5, các diễn đàn xã hội lan truyền đi rất nhanh chóng một đoạn video clip dài gần 5 phút.

Đoạn clip này mô tả hình ảnh một nữ sinh bị một bạn nữ khác dồn vào chân tường, đánh đập, túm tóc và đạp rất dã man.

Mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin khẩn thiết, nhưng người bạn nữ kia vẫn không chịu tha. Vụ việc diễn ra ngay trong lớp học, có sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè khác.

Ngay sau khi đoạn video clip này lan truyền, cộng đồng dư luận xã hội đã lên tiếng mạnh mẽ, bức xúc trước hành vi đánh bạn rất côn đồ của người nữ sinh trong video clip này.

Cũng trong sáng cùng ngày, xác nhận qua điện thoại với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường trung học cơ sở Thừa Đức (xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đoạn video clip đúng là xảy ra tại trường.

Vị đại diện này (xin phép giấu tên) cũng nói rằng, vụ việc xảy ra tại phòng học của khối lớp 9 của trường, vào sáng ngày 12/5/2017.

Nguyên nhân của sự việc này là do 2 nữ sinh trước đó có nói khích, mâu thuẫn với nhau, nên mới dẫn đến chuyện đánh nhau. Còn học sinh đưa clip này lên diễn đàn là do muốn “câu like, câu views”.

Hiện các cơ quan chức năng của xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ cũng đã mời học sinh lên làm việc, tiếp tục xác minh để có hướng xử lý thích hợp.

Thay mặt cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ, ông Trần Quang Dõng – Trưởng phòng đã nói với phóng viên rằng, sự việc xảy ra tại trường Thừa Đức, sau giờ thi xong môn Sinh học.

Lúc này, trong phòng học chỉ còn lại một số học sinh, nên các em mới đóng cửa phòng lại để đánh nhau.

Nguyên nhân của việc đánh nhau này, theo ông Trần Quang Dõng là do nữ sinh bị đánh nhắn tin cho người yêu của bạn nữ trong nhóm này chúc ngủ ngon, rồi bị em này phát hiện, rủ bạn đánh nữ sinh kia.

Ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện cũng đã yêu cầu nhà trường mời phụ huynh và cả các học sinh trong nhóm này đến để làm việc, chuẩn bị lập hội đồng kỷ luật để tiến hành xử lý hành vi sai phạm của các em.

Ngay trong ngày 17/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Cẩm Mỹ sớm có báo cáo chi tiết vụ việc này.