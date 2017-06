Quảng Bình gấp rút chuẩn bị kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia

Thông tin từ Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết, toàn tỉnh Quảng Bình năm nay có 9.933 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 9.862 học sinh trung học phổ thông, 71 học sinh giáo dục thường xuyên, ngoài ra còn có 1.157 thí sinh tự do.

Về số lượng thí sinh đăng ký dự thi để xét sinh đại học , cao đẳng có tất cả 5.677 thí sinh với 19.952 nguyện vọng tuyển sinh.

Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia tại Quảng Bình năm nay có 3 trường đại học phối hợp tổ chức, gồm các trường: Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Trường Đại học Quảng Bình và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Trong kỳ thi năm nay, Quảng Bình bố trí tổ chức thi tại 29 điểm thi, đặt tại 29 trường phổ thông trực thuộc Sở với 423 phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình dự kiến điều động 452 cán bộ tham gia công tác coi thi, bao gồm giảng viên của 3 trường đại học phối hợp tổ chức.

Vì các cán bộ coi thi chủ phần nhiều từ xa đến nên Sở đã yêu cầu các trường bố trí đảm bảo nơi ăn chốn ngủ cho các giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh trong việc bố trí lực lượng vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; lên phương án bố trí lực lượng bảo đảm an toàn tại địa điểm in sao đề thi, các điểm thi...

Bên cạnh đó, Sở cũng đã gửi công văn đề nghị cử lực lượng công an, y tế phục vụ kỳ thi. Đến nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành kiểm tra và cử lực lượng công an đảm bảo an ninh, y tế chăm sóc sức khỏe tại các điểm thi.

Theo ông Đinh Qúy Nhân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, trước mỗi kỳ thi trung học phổ thông đều có rất nhiều lo lắng. Nhưng hiện tại, có hai vấn đề mà Sở thấy lo lắng nhất, đó là tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn diễn ra thi và giám thị coi thi.

“Về vấn đề giám thị coi thi, năm nay có môn thi tổ hợp nên trong một buổi sẽ thi 3 môn. Vì vậy, sẽ gây áp lực thời gian thu bài cho các giám thị, nếu không được tập huấn kỹ thì có thể giám thị sẽ mắc lỗi, sai sót trong việc thu bài”, ông Nhân nói.