Quảng Nam công bố đường dây nóng ngăn chặn tiêu cực ngành giáo dục

Ngày 10/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa phát thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo.

Theo công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục đích là nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của ngành giáo dục.

Qua đó, góp phần hạn chế những tiêu cực có thể nảy sinh trong công tác quản lý, hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương, cơ sở giáo dục,

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam: 02353508979, địa chỉ thư điện tử: phananhgiaidap@gmail.com.

Các phụ huynh, học sinh và người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh kiến nghị qua đường dây nóng này, góp phần tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của ngành giáo dục của tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cũng đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thông báo rộng rãi số điện thoại và địa chỉ thư điện tử nêu trên.

Liên quan đến việc tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực, trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài phản ánh, một số phụ huynh trường mầm non Măng Non (thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) bức xúc trước việc phải đóng nhiều khoản tiền cao, không hợp lý.

Trong đó, có khoản tiền đóng góp để “bồi dưỡng” cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Riêng một trẻ học mẫu giáo lớn phải đóng khoản tiền hơn 4,64 triệu đồng/học sinh, còn trẻ nhà trẻ thì phải đóng gần 5 triệu đồng/học sinh.

Hiện vụ việc này đang được Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức và Phòng giáo dục huyện phối hợp kiểm tra, xác minh các phản ánh này.