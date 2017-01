Tháng 4 sẽ có đề cho thí sinh thi thử

Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, TS. Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, vào tháng 4/2017 thí sinh sẽ được làm đề thi thử nghiệm với tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.



Theo TS. Sái Công Hồng cho hay, sau khi thẩm định và câu hỏi được chuẩn hóa, 100% số câu hỏi đã biên tập, lựa chọn trước khi tiến hành thử nghiệm.



Dự kiến việc thử nghiệm đề thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ được Bộ GD&ĐT cho chạy thử nghiệm đề thi vào cuối tháng 4, khi học sinh đã hoàn thành chương trình học tập toàn khóa, để phân tích đề thi và cân bằng độ khó giữa các đề thi, đảm bảo các đề có độ khó tương đương.



Đối với mẫu thử nghiệm sẽ được chọn đa dạng đối tượng, vùng miền.

Kết quả bài làm của học sinh qua các đợt thử nghiệm sẽ được phân tích phần mềm khảo thí chuyên dụng để phân tích các thông số định chuẩn của các câu hỏi và các đề thi.

“Những câu hỏi không đạt độ tin cậy (do quá sức thí sinh, do không nằm trong chương trình, do sai kiến thức không giải được….) sẽ được hiển thị trên kết quả phân tích và lập tức được xem xét lại hoặc loại bỏ.

Bởi vậy với quy trình này, chúng ta có thể yên tâm vì khó có thể lọt lưới các câu hỏi thi được thiết kế thiếu chính xác” – ông Hồng cho biết.



Hơn nữa, sau khi xây dựng ra ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, khi tổ chức thi Bộ GD&ĐT còn thành lập hội đồng đề thi là các chuyên gia môn học có kinh nghiệm trong chuyên môn và trong công tác viết đề thi để làm việc theo hình thức cách ly hoàn toàn.



“Khi phần mềm tự động tổ hợp các câu hỏi chuẩn hóa thành đề thi chính thức theo ma trận quy định, các thành viên hội đồng đề sẽ rà soát, thẩm định các đề thi chính thức và dự phòng để phục vụ cho kỳ thi”, ông Hồng tiết lộ.



Trước đó, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi và đáp án các môn thi, ngoại trừ môn Ngữ văn.



Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, Bộ GD&ĐT nên công khai đề thi và đáp án để xã hội có thể giám sát tính minh bạch, khách quan cũng như chất lượng của đề thi.



Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng, việc công bố đề thi và đáp án cũng là quyền lợi của thí sinh. Nếu không công bố đề thi thì thí sinh làm sao để biết được mình làm đúng hay sai, chấm lọc hay chặt để tiến hành phúc khảo.