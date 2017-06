Thành phố Hồ Chí Minh có gần 72.000 học sinh dự thi quốc gia

Ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có công bố các thông tin chi tiết, liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay trên địa bàn.

Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ có khoảng gần 72.000 học sinh tham dự, trong đó bao gồm cả khoảng gần 6.000 thí sinh tự do, dự thi tại 114 điểm thi (18 điểm thí sinh tự do), trải rộng trên khắp 24/24 quận huyện trên địa bàn.

Nhằm phục vụ tốt cho kỳ thi quan trọng này, thành phố đã huy động khoảng 12.000 người, trong đó chỉ tính riêng cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra thi đã là 10.000 người.

Từ 13h30 ngày 21/6/2017, các thí sinh dự thi kỳ thi này sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến và nắm vững quy chế, lịch thi.

Bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 24/6, thí sinh sẽ có mặt tại các điểm thi trước 6h45 sáng và trước 13h30 chiều để tập trung, bắt đầu lên phòng thi sau đó 15 phút.

Thí sinh bắt buộc phải mang theo thẻ dự thi, chứng minh nhân dân và một số giấy tờ tùy thân cần thiết khác.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, cho tới giờ phút này, có thể khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Đại diện lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã chia sẻ: Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi này đã được thành phố thực hiện cẩn thận, kỹ lưỡng.

Đồng thời, Sở này cũng phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng có liên quan, xây dựng các phương án, tình huống có thể xảy ra, nhằm xử lý kịp thời, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ngoài 3 môn thi bắt buộc, thí sinh sẽ còn dự thi ở các bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội với 3 môn thi bên trong. Mỗi phòng thi sẽ có 24 mã đề trắc nghiệm khác nhau, đảm bảo các thí sinh sẽ không có mã đề trùng nhau.

Do lượng đề thi cần sao in là rất lớn, nên công việc sao in sẽ vất vả, đòi hỏi phải chuẩn bị máy móc, trang thiết bị thật kỹ lưỡng, cẩn thận, đảm bảo tính chính xác, quy trình chặt chẽ. Lực lượng Công an sẽ đảm bảo an ninh, để đề thi được bảo mật an toàn tuyệt đối.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, các sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” sẽ có mặt ở các điểm thi, nút giao thông, nhằm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều hòa giao thông, hỗ trợ cho các thí sinh.

Tiếp sức mùa thi cũng sẽ hỗ trợ cho các thí sinh có khó khăn các vé xe buýt, suất ăn, chỗ ăn ngủ buổi trưa miễn phí.