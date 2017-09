Trường bị khóa cửa, gần 100 em học sinh phải đi nơi khác học

(GDVN) - Do bức xúc vì địa phương chậm giải quyết việc tranh chấp đất, một hộ dân cạnh điểm trường ấp Tân Hiệp đã khóa cửa trường khiến gần 100 học sinh phải chịu khổ.

Vài ngày gần đây, nhiều phụ huynh học sinh tại điểm Trường ấp Tân Hiệp, thuộc Trường Tiểu học Lợi An (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bức xúc phản ánh, trong buổi học đầu tiên con em của họ gặp cản trở khi vào lớp học, do một hộ dân ở cạnh trường tự ý khóa các cửa phòng học…

Theo ghi nhận mới đây của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, điểm trường ấp Tân Hiệp có 4 phòng học đều đang trong tình trạng khóa kín cửa và không có một bóng học sinh…

Một phụ huynh có con em học ở điểm trường này cho biết, để học sinh có thể vào lớp để học, Chính quyền địa phương ấp Tân Hiệp, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời cùng, lực lượng công an buộc phải tháo cửa 5 phòng học để học sinh vào lớp trong không khí cãi vả, chửi bới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do giữa nhà trường với hộ của bà Nguyễn Kim Anh (sinh năm 1963, nhà cạnh trường) đã xảy ra tranh chấp đất từ nhiều năm nay nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm dẫn đến gây bức xúc.

Do đó, bà Kim Anh đã khóa cửa trường để ra yêu sách với chính quyền địa phương.

Theo trình bày của bà Kim Anh, vào năm 1999, gia đình bà đã tự nguyện hiến 810m2 đất để xây dựng điểm trường nói trên.

Tuy nhiên, chính quyền địa đã cho xây lấn sang phần đất của gia đình bà thêm 300m2.

Khi phát hiện, bà Anh đã làm đơn khiếu nại, nhờ cấp trên can thiệp, xử lý nhưng đến nay vụ việc vẫn chân tại chỗ.

“Tôi sẽ tiếp tục khóa các phòng học đến khi nào chính quyền giải quyết dứt điểm mới thôi…”, bà Kim Anh nói.

Bà Nguyễn Ngọc Nhiên (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lợi An) thông tin, hiện tại, do điểm trường liên tiếp bị khóa cửa nên gần 100 em học sinh tại điểm trường ấp Tân Hiệp đã được dời đến các điểm trường khác (cách trường khoảng hơn 1km) cũng thuộc trường Tiểu học Lợi An.

Cụ thể, các em được dời về điểm trường Trung tâm và 2 điểm trường ở ấp Lung Thuộc và ấp Tân Thành.

“Phụ huynh thuận đâu thì đưa con đến điểm trường đó học, chứ trường cũng không bắt buộc các em phải học ở điểm nào”, bà phó hiệu nói.

Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với ông Nguyễn Đồng Khởi (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời) cho biết, huyện có nhận được phản ánh của bà Anh, tiếp tục vận động, xử lý dứt điểm và sẽ chuyển học sinh đến điểm trường ấp lân cận.