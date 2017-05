Biểu hiện lạ ở Công ty than Dương Huy, Quảng Ninh

(GDVN) - Thời gian qua, tại khu vực ranh giới mỏ của Công ty than Dương Huy (thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam) bỗng nhiên có một trạm sàng tuyển lạ.

Hoạt động của trạm sàng tuyển này không giống ai. Ai cấp than cho trạm sàng tuyển này hoạt động?

Bên cạnh đó, để “che lấp” những hành động khó hiểu trong khu vực mình quản lý, tuyến đường bê tông đi từ Công ty than Quang Hanh đi Dương Huy sang Tây Nam Đá Mài – Mông Dương… bị bảo vệ của Công ty than Dương Huy lập trạm chắn đường.

Cứ “xe lạ” nào qua là đám bảo vệ ở đây hung hãn chặn lại gây sự. Hoạt động “mờ ám” nào đang diễn ra ở đây?

Trên chặng đường đi từ Công ty than Quang Hanh sang Mông Dương, trong lúc đỗ dừng xe lại ven đường để chụp hình hoạt động của một trạm sàng tuyển lạ ở khu vực gần mỏ than của Công ty than Dương Huy phụ trách, một nhóm bảo vệ ăn mặc kiểu nửa dân quân, nửa lính tráng chẳng giống ai chạy đến chặn xe của phóng viên và đòi xóa ảnh đã chụp.

Thấy những đòi hỏi vô lý, phóng viên Báo Xây dựng liền hỏi: khu sàng tuyển lạ bên bờ suối này là của đơn vị nào? Tại sao lại sàng tuyển kiểu chẳng giống ai, giống như tư nhân đang đào bới ở đây.

Những đối tượng nhận mình là “bảo vệ” này một mực từ chối trả lời và đòi xóa ảnh.

Sau một hồi cãi lý không được, những “bảo vệ” này liều kéo một trạm barie lại và cương quyết không cho đi qua, dù phóng viên đã giải thích rõ ràng là “tôi đi trên con đường chung thông tuyến qua Tây Nam Đá Mài sang Mông Dương, chẳng đi vào mỏ của Công ty than Dương Huy thì hà cớ gì không cho xe đi qua”.

Tiến không được, lùi không xong, phóng viên phải vòng lại thì lúc này một trạm bảo vệ khác lại chặn xe và hỏi giấy tờ, chán chê mới mở rào chắn mặc dù phóng viên không hề đi vào mỏ khai thác của Công ty than Dương Huy, chỉ đi trên tuyến đường công vụ chung với nhiều đơn vị khai thác khác.

Qua điều tra và tìm hiểu, phóng viên được một công nhân lái xe của Công ty 35 cho biết: khu vực sàng tuyển nằm trong ranh giới mỏ của Công ty than Dương Huy là do một “cai đầu dài” có tên là Hòa “sùi” cai quản.

Đoàn xe tải màu trắng, in dòng chữ Quang Binh Group là của ông này.

Cũng chẳng hiểu là ông này đào than ở đâu ra mà lại sàng tuyển nghênh ngang ở đây?

Có hay không việc Giám đốc Công ty than Dương Huy “móc ngoặc” cho tư nhân vào khai thác than rồi bán chui lấy tiền chia nhau?

Tại sao lại mọc lên những chốt gác lạ trên đường công vụ, trong khi không phải là lối vào mỏ khai thác, ai cho phép đơn vị này “cấm đường” đối với những xe lạ?

Một số hình ảnh phóng viên Báo Xây dựng ghi nhận: