Bộ Tư pháp chỉ rõ nguyên nhân cấp biển xanh cho xe doanh nghiệp

Tại buổi họp báo quý I, của Bộ Tư pháp vào sáng ngày 26/4, một vấn đề mà báo chí quan tâm đó là liên quan đến pháp lý trong việc cấp biển xanh cho xe của doanh nghiệp mà dư luận phản ánh thời gian qua.

Ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết: “Về việc này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các quy định về việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy.

Ngày 16/2, Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vĩnh quản lý nhà nước của Bộ, ngành có liên quan đến việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy.

Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy, gồm: 1 Luật (Luật Giao thông đường bộ) và 8 Thông tư, trong đó có 2 thông Tư do Bộ trưởng Bộ Bộ Tài chính, 2 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, 4 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành".

Theo ông Đỗ Đức Hiển: "Qua rà soát, các nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy, chủ yếu tập trung vào 2 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành là Thông tư số 15/2014/TT – BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe và Thông tư số 41/2016/TT – BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an về quy trình đăng ký xe.

Trong Thông tư số 15/2014/TT – BCA còn một số điểm chưa có sự thống nhất dẫn đến việc có thể mở rộng đối tượng cấp biển số xe nền màu xanh, chữ và số màu trắng cho xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ cộng tác bảo đảm an ninh”.

Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết thêm, trên cơ sở kết quả rà soát, để bảo đảm sự nhất quán giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy, Bộ Tư pháp đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ:

Đề nghị Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 15/2014/TT – BCA theo hướng quy định cụ thể đối tượng cấp biển số xe ô tô, xe máy, nhất là đối với các đối tượng được quy định tại Điển a, Khoản 6, Điều 31 Thông tư số 15/2014/TT – BCA nhằm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an theo Nghị định số 106/2016/NĐ – CP;

Bảo đảm đúng loại hình, đối tượng và nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu thực tiễn công tác;

Đề nghị Bộ Công an tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định mới của Thông tư số 41/2016/TT – BCA, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 về quy định quy trình đăng ký xe, đăng ký sang tên di chuyển xe, thu hổi giấy chứng nhận đăng ký xe và quy định bỏ việc chuyển đổi hệ biển số trắng sang biển số xanh và ngược lại”.

Giải thích rõ hơn về những bất cấp trong quy định liên quan đến cấp biển xanh ở Thông tư 15 của Bộ Công an, ông Trần Văn Dũng, Phó vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính cho rằng:

“Liên quan đến kết quả rà soát, về Thông tư 41 và Thông tư 15 của Bộ Công an thì Thông tư 15 có những sai sót về mặt kỹ thuật chứ không hoàn toàn liên quan đến nội dung.

Dư luận vừa qua mà báo chí có nêu liên quan đến một số xe có biển số do Bộ Công an cấp, có những vụ việc có thể có vi phạm trong an toàn giao thông.

Chúng tôi cho rằng, về vấn đề này liên quan đến trình trự thủ tục cấp chứ

không liên quan đến thẩm quyền cấp của Bộ Công an. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 41.

Liên quan đến Thông tư 15, chúng tôi cho rằng, cần có những điều chỉnh về mặt kỹ thuật, giữa Điểm a, Khoản 6, Điều 31 của thông tư 15 và nội dung phụ lục của Thông tư 15 vì chưa có sự thống nhất.

Chính vì vậy Bộ Tư pháp đã báo cáo Chính phủ đề nghị Bộ Công an rà soát lại, chỉnh lý, điều chỉnh hai điều khoản này cho phù hợp".

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin về việc thông tin báo chí nêu tình trạng cấp biển số xe ô tô tại tỉnh Thừa Thiên Huế thiếu minh bạch.

Tại Thừa Thiên-Huế xuất hiện hàng loạt xe ô tô mang biển số vượt rất nhiều những đầu số thực tế đang được cấp khiến dư luận xôn xao.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an báo cáo việc cấp biển số xe ô tô 80A, 80B... cho các doanh nghiệp (các loại hình) thời điểm từ ngày 1/6/2014 đến nay.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các quy định về việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy.

Nếu phát hiện vấn đề bất cập đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm chặt chẽ, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2017.