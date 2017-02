PGS.Nguyễn Thiện Tống: Trước mắt cần mở rộng hết công suất sân bay Tân Sơn Nhất

Báo cáo Thủ tướng phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất trước 25/2 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ yêu cầu này tại buổi làm việc làm việc với Công ty Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC) thuộc Bộ Quốc phòng, ngày 9/2. Tại các cuộc khảo sát, làm việc trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ra “đề bài” quy hoạch, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất bảo đảm 40-50 triệu hành khách/năm. Theo ý kiến các bộ, ngành và các chuyên gia hàng không thì đây là “ngưỡng” mà sân bay Tân Sơn Nhất có thể đáp ứng. Tổng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất đến năm 2020 là 25 triệu, nhưng thực tế đang phải phục vụ 32,5 triệu lượt hành khách/năm. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ 4 yêu cầu đối với việc cải tạo, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất. Yêu cầu đầu tiên là phải nhanh để có thể để khắc phục ngay tình trạng ùn tắc “từ trên trời xuống dưới đất, từ trong ra ngoài” như hiện nay. Không thể chọn phương án thi công kéo dài 3-5 năm hoặc lâu hơn. Mọi công đoạn thực hiện đầu tư nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phải được thực hiện nhanh nhất, ngay trong năm 2017, để năm 2018 có thể đưa vào sử dụng được. Yêu cầu thứ hai là phải rẻ nhất, nhưng hiệu quả. Vốn đầu tư công hiện đang rất khó khăn, do đó phải hạn chế ở mức thấp nhất nguồn vốn nhà nước, thay vào đó cần có giải pháp để khuyến khích xã hội hoá, huy động vốn của các doanh nghiệp cho đầu tư, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư, giảm thất thoát. Yêu cầu thứ ba là phải bảo đảm chất lượng công trình, cả về mỹ quan, cảnh quan, môi trường. Yêu cầu thứ tư là phải bảo đảm an toàn cả trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng công trình; bảo đảm an toàn, an ninh hàng không. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện các phương án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/2/2017 và công khai cho mọi người dân được biết. Tại cuộc họp ngày 20/1/2017, sau khi nghe đơn vị tư vấn đã trình bày 3 phương án mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu bổ sung thêm các phương án quy hoạch theo hướng mở rộng phát triển về phía Bắc (khu vực sân gôn và một số đơn vị quân đội hiện nay). Tại cuộc họp này, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện 3 phương án đã trình trước đó, đồng thời báo cáo thêm 3 phương án 2B, 2C, 2D theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện các phương án đã báo cáo, từ đó có cơ sở so sánh, lựa chọn một cách chính xác nhất. “Các phương án phải được xây dựng thực sự khoa học, khách quan, có sự so sánh, đối chiếu một cách rõ ràng để có sự cân nhắc, lựa chọn tối ưu nhất dựa trên các tiêu chí nêu trên”, Phó Thủ tướng yêu cầu.