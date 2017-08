Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Kỳ họp Hội đồng ASCOPE lần thứ 43

Vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của Petrovietnam tham dự Kỳ họp lần thứ 43 Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Council on Petroleum - ASCOPE) tại Singapore do Ban Thư ký ASCOPE và Công ty Singapore LNG Corporation Pte Ltd (SLNG) chủ trì tổ chức.

Tham dự họp là các Thành viên Hội đồng và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của 10 nước thành viên ASCOPE.

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng đã xem xét và thông qua báo cáo của Tổng Thư ký ASCOPE về kế hoạch hoạt động tổng thể, báo cáo tài chính; nội dung và kế hoạch hoạt động của 4 Tiểu ban mới Tìm kiếm Thăm dò, Khí, Thương mại và Chính sách Nghiên cứu, Xây dựng Năng lực được thành lập sau tái cấu trúc.

Trao đổi với công ty tư vấn và đại diện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới - World Economic Forum về ngành công nghiệp dầu khí và những thách thức trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng kỹ thuật số toàn cầu, nhu cầu phát triển năng lượng ở khu vực Đông Nam Á ngày càng tăng cùng với phát triển kinh tế, đô thị hóa, biến đổi khí hậu toàn cầu.

Lãnh đạo các công ty dầu khí quốc gia và cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí có phiên làm việc riêng, trao đổi, đưa ra định hướng hợp tác dầu khí trong khu vực và việc tham gia của ASCOPE trong các tổ chức quốc tế vì mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững trên cơ sở đảm bảo lợi ích quốc gia, các bên cùng có lợi.

Tại các buổi gặp song phương với lãnh đạo các công ty dầu khí quốc gia thành viên ASCOPE, trong bối cảnh giá dầu hiện nay, Tổng giám đốc Petrovietnam đã cùng trao đổi về biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án hiện có.

Đồng thời, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác về khí, LNG, thương mại và dịch vụ kỹ thuật dầu khí giữa các nước thành viên, tích cực tham gia đóng góp vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu và xây dựng Cộng đồng ASEAN lớn mạnh.