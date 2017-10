Vinfast công bố bộ sưu tập mẫu xe Sedan và Suv

Giải thưởng cuộc thi Bình chọn mẫu xe yêu thích

Giải thưởng Cuộc bình chọn mẫu xe VINFAST yêu thích có tổng trị giá 1,1 tỷ đồng, gồm: 1 GIẢI NHẤT dành cho Người tham gia đáp ứng cả 2 điều kiện sau: (i) Bình chọn đúng cả hai mẫu xe Sedan, xe SUV có tỷ lệ bình chọn cao nhất. (ii) Dự đoán đúng tỷ lệ bình chọn thực tế cho 2 mẫu xe trên. Trường hợp người tham gia chương trình đáp ứng điều kiện (i) nhưng không đáp ứng điều kiện (ii), Ban Tổ chức sẽ trao giải cho người dự đoán tỷ lệ bình chọn cho cả 2 mẫu xe gần đúng nhất so với tỷ lệ bình chọn thực tế (có nghĩa là tổng chênh lệch bình chọn so với tỷ lệ bình chọn thực tế cho cả 2 mẫu xe là thấp nhất). Nếu có nhiều hơn một người có cùng kết quả về tỷ lệ bình chọn dự đoán, người gửi bình chọn sớm nhất sẽ là người đạt giải. Trường hợp không có người bình chọn đúng cho cả 2 mẫu xe: Người đạt giải Nhất sẽ phải đáp ứng điều kiện: Bình chọn đúng 1 mẫu xe có tỷ lệ bình chọn cao nhất (hoặc Sedan hoặc SUV) và dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với tỷ lệ bình chọn thực tế. Nếu có nhiều hơn một người có cùng kết quả về tỷ lệ bình chọn dự đoán thì người gửi bình chọn sớm nhất sẽ là người đạt giải. Giải thưởng dành cho giải Nhất là 1 voucher trị giá 500 triệu đồng, được sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup. 2 GIẢI NHÌ dành cho 01 Người tham gia chương trình có bình chọn mẫu Sedan và 1 Người tham gia chương trình có bình chọn mẫu SUV được nhiều người bình chọn nhất và có dự đoán % số người bình chọn giống mình đúng hoặc gần nhất nhưng không đạt giải Nhất. (Nếu có nhiều người có cùng kết quả, người tham gia sớm nhất sẽ đạt giải). Giải thưởng là 1 voucher trị giá 50 triệu đồng, được sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup. 30 GIẢI BA dành cho 15 người tham gia chương trình có bình chọn mẫu Sedan và 15 người chơi có bình chọn mẫu SUV được nhiều người bình chọn nhất và có dự đoán % số người bình chọn giống mình đúng hoặc gần nhất nhưng không trúng Giải Nhì. (Nếu có nhiều người có cùng kết quả, những người tham gia sớm hơn sẽ đạt giải). Giải thưởng là 1 voucher trị giá 10 triệu đồng, được sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup. 100 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Tất cả Người tham gia chương trình hợp lệ (không trúng giải nhất, giải nhì và giải ba) sẽ có cơ hội trúng giải khuyến khích thông qua lựa chọn ngẫu nhiên. Giá trị giải thưởng là 1 thẻ VinID trị giá 2 triệu đồng. Các voucher đều không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Thể lệ tham gia cuộc bình chọn vui lòng xem chi tiết tại website www.binhchonmauxe.vinfast.vn. Thông tin về 4 studio thiết kế Pininfarina có trụ sở chính tại Cambiano, Italy, được thành lập từ năm 1930. Đối tác của công ty bao gồm từ những hãng xe lâu đời nổi danh trên thế giới như Ferrari, Alfa Romeo, Peugeot, FIAT, GM, Lancia và Maserati, đến những tên tuổi mới nổi đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc. Zagato có trụ sở tại Milan, Italy, được thành lập năm 1919. Công ty là đối tác của các hãng xe danh tiengs như Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce... Torino có trụ sở tại đường Genova, Moncalieri, Torino, Italy, công ty có những đối tác lớn như Ferrari, Maruti Suzuki, McLaren, Nissan... Ital Design có trụ sở tại Moncalieri, Torino, Italy, được thành lập từ năm 1968, với đối tác nổi tiếng là Audi, Volkswagen, Maserati, Bugatti, BMW, Alfa Romeo...