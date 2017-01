10 chiến đấu cơ F-35 đầu tiên rời Mỹ đến đồn trú tại Nhật Bản

Minh Kính ngày 12/1 đưa tin, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cho biết: một phi đội chiến đấu cơ tàng hình F-35 gồm 10 chiếc đã rời khỏi căn cứ hải quân Yuma, bang Arizona miền Tây nước Mỹ hôm 9/1 để bay sang Nhật Bản.

Kyodo News dự kiến, sau vài ngày 10 chiến đấu cơ F-35 sẽ hiện diện tại căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh Iwakuni, Nhật Bản.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 là phiên bản phát triển kết hợp 2 dòng chiến đấu cơ tấn công FA-18 và AV-8.

Đây là tốp F-35 đầu tiên được Thủy quân Lục chiến Mỹ bố trí ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Dự kiến đến cuối 2017 sẽ nâng tổng số F-35 đồn trú tại Iwakuni lên 16 chiếc, tăng thêm 6 chiếc nữa.

Lầu Năm Góc khẳng định, việc điều động loại vũ khí chiến lược tối tân nhất của mình đến Iwakuni là một phần trong chiến lược tái cân bằng sang châu Á - Thái Bình Dương.

F-35 là loại chiến đấu cơ tàng hình hiện đại, khó bị ra đa phát hiện, đồng thời được trang bị ra đa phát hiện tên lửa đạn đạo từ xa.

Do có thể cất hạ cánh thẳng, nên dự kiến mùa thu năm nay, F-35 sẽ được bố trí trên các chiến hạm tấn công đổ bộ lớp USS Wasp đồn trú tại Căn cứ quân sự Mỹ ở Sasebo, Nhật Bản.

Một nguồn tin từ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cho biết, những chiếc F-35 bố trí tại Iwakuni sẽ thuộc biên chế Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, có trụ sở đóng tại Okinawa trực tiếp chỉ huy, quản lý. [1]

Theo đánh giá của tờ Stars and Strips ngày 11/1, F-35 gây tranh cãi do chi phí quá tốn kém, nhưng không gây ra lo ngại về an toàn như dòng MV-22 Osprey khi những chiếc máy bay này được bố trí tại Nhật Bản năm 2012.

Hải quân Hoa Kỳ cho hay, các tàu đổ bộ tấn công lớp USS Wasp trong năm nay dự kiến sẽ thay thế tàu USS Bonhomme Richard đang đóng tại căn cứ ở Sanbeco, Nhật Bản.

Các chiến hạm lớp USS Wasp gần đây đã được nâng cấp để thích ứng với phiên bản F-35 dành cho Thủy quân Lục chiến có khả năng hoạt động ở cả 2 loại hình căn cứ mặt nước và trên bờ. [2]

